I Liga. Pepe evita derrota do FC Porto na Madeira

A partida começou com o FC Porto a sentir várias dificuldades para penetrar na grande área do Marítimo. Pouco depois dos dez minutos, na sequência de um pontapé de canto, Bambock aproveitou um corte do FC Porto para fazer um remate de ressaca que resultou no primeiro golo da noite.





Marchesín ficou batido com o pontapé de primeira do jogador do Marítimo. Na primeira parte, a equipa de Sérgio Conceição tentou o empate, com muitas tentativas, mas nem sempre com o melhor critério. Luís Díaz, esteve perto de festejar aos 20 minutos, mas Amir fez duas grandes defesas a remate do colombiano.





Na segunda metade, o Marítimo esteve perto de ampliar a vantagem mas só nos últimos dez minutos houve mais oportunidades. Rodrigo Pinho tentou a sorte de livre direto (por cima) e aos 84 minutos, o FC Porto chegou ao empate. Lance confuso, Amir saiu mal à bola, e Soares cabeceou contra a cabeça de Pepe com a bola a entrar na baliza madeirense.





Apesar de ter sido cortada, Jorge Sousa confirma o tento do empate. Nos últimos minutos, o FC Porto tentou o golo da vitória com remates perigosos de Danilo e Soares. No entanto, o resultado manteve-se e os Dragões acabaram por empatar na Madeira, perdendo dois pontos. A equipa de Sérgio Conceição pode perder a liderança, caso o Benfica vença o Portimonense.