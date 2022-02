I Liga. Santa Clara e Portimonense fecham 23.ª jornada





O Portimonense não vence há oito encontros para o campeonato e visita o Santa Clara, que não perde em casa há cinco encontros, sendo que venceu quatro dessas partidas.



O confronto direto entre as duas equipas para o campeonato nos Açores é favorável ao Santa Clara, que venceu duas vezes e empatou uma.



A partida está marcada para as 19h15 locais (20h15 em Portugal continental).



Resultados da 23.ª jornada:



Boavista – Benfica, 2-2



Gil Vicente - B SAD, 2-0



Paços de Ferreira – Vizela, 2-1



Vitória de Guimarães – Arouca, 1-3



Marítimo - Famalicão, 0-1



Sporting - Estoril Praia, 3-0



Moreirense - FC Porto, 0-1



Tondela - Sporting de Braga, 0-1



