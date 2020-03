I Liga. Sp. Braga vence Portimonense na estreia de Custódio

Numa semana em que ficaram privados de Rúben Amorim, transferido para o Sporting, os bracarenses estrearam da melhor maneira Custódio, que treinava os juvenis, e chegaram ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Trincão (31 minutos) e Raul Silva (45). Ricardo Horta (47) ampliou para 3-0 no arranque da segunda metade, tendo Aylton Boa Morte anotado o tento algarvio, aos 90+4.





A equipa agora orientada por Custódio Castro, que substituiu há apenas dois dias Rúben Amorim, transferido para o Sporting por 10 milhões de euros, deu a melhor resposta após uma semana agitada e segue imparável internamente: nos últimos 13 jogos, 10 do campeonato e três da Taça da Liga, conta com 12 vitórias e apenas um empate.



O novo técnico, promovido dos juvenis, manteve o sistema tático de Rúben Amorim (3x4x3) e repetiu o "onze" mais usado nos últimos jogos, com a exceção de Pedro Amador no lado esquerdo, em substituição do lesionado Sequeira.





Com esta vitória, o Sporting de Braga reforçou o terceiro lugar, com 46 pontos, menos 12 do que o Benfica, segundo, e mais sete do que o Sporting, quarto, enquanto o Portimonense conserva o 17.º e penúltimo lugar, com 16 pontos, a seis do Paços de Ferreira, a primeira equipa acima da linha de despromoção.





Peripécias do jogo







O Sporting de Braga entrou a todo o gás e, nos primeiros 10 minutos, criou três grandes situações para marcar.



Ricardo Horta atirou ao poste, após passe de calcanhar de Paulinho (dois minutos), que, pouco depois, rematou de forma espetacular, de primeira, à barra (oito) e, logo a seguir, obrigou Gonda a grande defesa (10).



O Portimonense defendia mal e era inofensivo a atacar e o Sp. Braga chegou ao golo com naturalidade: Paulinho roubou a bola a Jadson e depois serviu Trincão, que quase só teve que empurrar (31).



Os "arsenalistas" jogavam bem e, a terminar a primeira parte, Raúl Silva fez o segundo dos minhotos, após defesa incompleta de Gonda a remate de Trincão, num lance que teve que ser analisado pelo videoárbitro (45).



O terceiro golo surgiu logo na abertura da segunda parte, com Ricardo Horta (19.º golo da temporada em todas as competições) a dar a melhor sequência a um passe de Trincão, após rápido contra-ataque (47).



Aylton Boa Morte e Vaz Tê entraram na segunda parte e mexeram no jogo do Portimonense, mas o golo dos algarvios, de Boa Morte, chegou demasiado tarde (90+4).



Antes, já Paulinho, isolado, tinha atirado à barra (59) e Fransérgio, com tudo para fazer o quarto golo, permitido a intervenção do guardião japonês dos algarvios (69).