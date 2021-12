I Liga. Sporting recebe Portimonense a pensar na liderança isolada

Estes dois clubes encontram-se quinta-feira, no clássico que fecha a ronda, no Estádio do Dragão.

O Portimonense chega ao terreno dos "leões" no sexto lugar da I Liga e com um registo bem positivo fora do Algarve, com cinco triunfos, um empate e apenas um desaire.

Uma das vitórias forasteiras da formação de Paulo Sérgio, ex-técnico do Sporting, foi mesmo em Lisboa, mas no Estádio da Luz, frente ao Benfica (1-0).O encontro está agendado para as 21h00.

Jogos que ficam a faltar da 16.ª jornada:



Paços de Ferreira - Santa Clara, 17h00Arouca - Sporting de Braga, 19h00FC Porto – Benfica, 21h00