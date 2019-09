I Liga. Sporting regressa às vitórias na estreia de Silas

Inês Geraldo - RTP Comentários 30 Set, 2019, 22:41 / atualizado em 30 Set, 2019, 22:41 | 1.ª Liga

Um jogo que começou com sinal de perigo para o Desportivo das Aves. Logo aos quatro minutos, na sequência da marcação de um canto, Rosier cortou a bola contra os postes da baliza de Renan Ribeiro. No seguimento da jogada, Rúben Oliveira rematou com muito perigo ao lado da baliza leonina.











O Desportivo das Aves deu seguimento ao bom início de jogo, com Enzo Zidane a rematar à figura de Renan Ribeiro, à passagem do minuto 11. Bolasie foi o primeiro a mostrar-se no ataque do Sporting, com um pontapé forte, defendido a dois tempos por Quentin Beunardeau.





Eduardo, que voltou à titularidade com Silas, teve uma das oportunidades da noite ao rematar do meio do meio-campo dos avenses à trave da baliza de Beunardeau. O médio brasileiro continuou a ser o jogador mais perigosos dos Leões e aos 41 minutos, obrigou o guarda-redes do Desportivo das Aves a uma grande defesa. Pouco depois, Vietto também tentou a sorte mas o remate saiu ao lado.









A segunda metade começou tal como a primeira. O Desportivo das Aves voltou a ficar perto do golo com uma investida de Welinton logo aos 48 minutos. O remate, que resvalou em Mathieu, passou por cima da baliza de Renan. Bolasie continuou a ser um dos mais ativos do Sporting com um remate aos 58 minutos, e Mathieu, poucos minutos depois, bateu um livre direto por cima.







Welinton voltou a colocar Renan em sentido aos 70 minutos, e dez minutos depois, um grande trabalho de Bolasie na área avense levou à marcação de uma grande penalidade. Sem conseguir chegar ao esférico, Beunardeau fez falta sobre o avançado congolês.









Chamado à marca de 11 metros, Bruno Fernandes não falhou e colocou o Sporting em vantagem. Logo depois, o Desportivo das Aves esteve perto do empate, Rúben Oliveira tentou a sorte de fora da área, num remate muito perigoso que passou perto do poste direito da baliza de Renan Ribeiro.





Até ao fim da partida, o Sporting conseguiu segurar o triunfo e regressa às vitórias mais de um mês depois para o campeonato. Com este resultado, os Leões passam a somar 11 pontos e estão no quinto lugar da Liga Portuguesa, a par de Boavista e Santa Clara. Silas começa a experiência na equipa de Alvalade com o pé direito.