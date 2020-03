I Liga. Vitória de Guimarães vence Paços de Ferreira

A equipa do Paços de Ferreira adiantou-se no marcador com um golo de Hélder Ferreira, aos 10 minutos, mas na segunda parte o Vitória de Guimarães deu a volta ao resultado com um `bis` de João Carlos Teixeira, aos 47 e 66.

Com este triunfo, o Vitória de Guimarães está no sexto lugar, com 37 pontos, enquanto o Paços de Ferreira, que vinha de duas vitórias, está em 16.º, com 22 pontos.