I Liga. Vitórias mantêm Benfica e FC Porto na perseguição ao Sporting

A boa exibição de Rafa Silva, que assistiu o urugaio Darwin Núñez, aos 13, para o 1-0, e depois ampliou a vantagem, aos 23, valeu aos lisboetas, que levaram de vencida uns algarvios que, vendo-se em desvantagem, tentaram sempre chegar ao golo.O resultado permite à equipa de Jorge Jesus recuperar o segundo lugar, um dia depois de o Sporting de Braga ter vencido o Boavista (4-1) e ocupado esse posto, e chegar aos 27 pontos.O Portimonense, por seu lado, somou a sétima derrota esta época no campeonato e continua no 18.º e último lugar, com oito pontos, um ponto abaixo da "linha de água".





Portistas de "fato macaco"







Para se recolocar a quatro pontos do Sporting, que lidera após vencer o Belenenses SAD (2-1), os "dragões" tiveram de suar, entrando a perder com um tento de Rochinha, logo aos sete minutos.Aos 42, Taremi restabeleceu a igualdade que vigorava ao intervalo, mas o colombiano Estupiñán fez o 2-1 para a equipa da casa aos 63, numa vantagem que não durou muito: dois minutos depois, o avançado iraniano "bisou".Depois de entrar ainda na primeira parte para o lugar de Romário Baró, o colombiano Luis Díaz acabou por decidir a contenda, ao rematar certeiro no centro da área vimaranense, aos 80, levando os azuis e brancos a gerir a vantagem até final.A derrota da equipa de João Henriques põe fim a uma série de três vitórias consecutivas, encontrando-se os minhotos no quinto lugar, com 19 pontos, tendo ficado mais longe do quarteto da frente.





César Peixoto estreia a vencer







A equipa do Minho regressou às vitórias seis jogos depois e ascendeu ao nono lugar, igualando os 13 pontos do Santa Clara, que agora é 10.º.A I Liga portuguesa regressa em 2021, com a 12.ª ronda a abrir no dia 2 de janeiro com o jogo grande da jornada: o líder Sporting recebe o quarto classificado Sporting de Braga.





c/Lusa