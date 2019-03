Idai: Liga portuguesa de futebol promove campanha de recolha de bens na 27.ª ronda

Lusa Comentários 27 Mar, 2019, 16:13 | 1.ª Liga

Em comunicado, a LPFP explica que a campanha, promovida em parceria com a congénere moçambicana e a TAP, decorrerá em todos os estádios que recebam encontros da próxima ronda das duas competições de futebol profissional.



A campanha, denominada Futebol por Moçambique, é desenvolvida pela Fundação do Futebol, entidade da LPFP vocacionada para as questões de responsabilidade social.



De acordo com a LPFP, os bens recolhidos nos 18 estádios serão transportados para Moçambique pela TAP, “com a maior brevidade possível”.



A liga apela à doação de artigos essenciais, nomeadamente, vestuário, comida e bens de primeira necessidade, tendo também divulgado uma lista de outros produtos necessários, que inclui, entre outros, desinfetante de água, lençóis, mantas, redes mosquiteiras e pensos higiénicos.



Em Moçambique, a passagem do ciclone Idai causou 468 mortos, mais de 1.500 feridos, mais de 135 mil desalojados e deixou um rastro de destruição na zona centro do país.



A passagem do Idai em Moçambique, no Zimbabué e no Maláui fez pelo menos 786 mortos e afetou 2,9 milhões de pessoas, segundo dados das agências das Nações Unidas.