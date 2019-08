Inácio acredita que o Desportivo das Aves pode pontuar na visita ao Boavista

Lusa Comentários 10 Ago, 2019, 17:50 | 1.ª Liga

"Aquela semana [da Taça da Liga] era uma coisa, esta é outra. Agora já temos quatro centrais, o que é muito bom e espero que a equipa seja diferente. Isto compreende processos, requer rotinas, repetições e um nível competitivo e mental mais forte", disse Inácio, na primeira conferência de antevisão ao campeonato 2019/20, num registo meio contido.



Nas contas do técnico do Aves entra um grupo novo, de várias nacionalidades, diluídas por 15 contratações, mais algumas por fazer.



"Esta semana chegaram dois jogadores novos (Simunec e Bruno Jesus), penso que vão chegar mais dois, mas vamos começar o campeonato com o plantel ainda por preencher. Isto tem riscos, pois só com o tempo os jogadores vão ficar todos ao mesmo nível", sublinhou.



Inácio admitiu, por isso, que "o Aves vai sofrer no início da temporada", mas isso não o impede de acreditar que "a equipa possa somar pontos nesta fase", tendo em conta a folga que agora existe em matéria de opções, adiantando mesmo que "na frente e atrás não há problemas" e "só no meio falta alguma coisa".



Explicou, depois, a ausência de Enzo no Bessa, por não sentir o jogador, filho mais velho do treinador do Real Madrid, nas condições ideais, com o argumento de que "é preferível perder um jogador por um ou dois jogos do que para dois meses".



"Não sei como está o adversário, se olharmos para a Taça da Liga, vemos que o Aves perdeu, mas o Boavista, que agora joga em casa, também foi eliminado. Não estamos uma equipa sólida, como acho que quase nenhuma estará, e estamos à procura da nossa afirmação. O que agrada são os três pontos e iremos ao Bessa para tentar ganhar o jogo, mas cada ponto somado fora de casa é sempre bom", afirmou.



O Desportivo das Aves e o Boavista vão defrontar-se no Estádio do Bessa, na primeira jornada da I Liga 2019/20, no domingo, a partir das 16:00.