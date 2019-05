Inácio vai dar oportunidades aos meninos do Aves em Santa Maria da Feira

Lusa Comentários 17 Mai, 2019, 16:05 | 1.ª Liga

Na conferência de antevisão ao jogo de sábado, Augusto Inácio deu a entender que, nesta altura, com o Aves a salvo da permanência, o comportamento se sobrepõe ao resultado.



"Temos de ter a noção suficiente de que, mudando muitos dos jogadores que normalmente jogam, as rotinas e o desenvolvimento do jogo não são os mesmos, e por isso o resultado não é o mais importante. Mais importante é o comportamento dos jogadores, o que eles podem oferecer, as indicações que me podem dar em relação à próxima época em contexto de jogo de campeonato, que é diferente de entrar a 10 ou 15 minutos do final da partida", disse Inácio.



A oportunidade agora confirmada coincide com seis impedimentos no plantel, todos por problemas físicos e cuja utilização não será forçada para evitar o agravamento de lesões, um problema a que o Aves foi de alguma forma poupado na segunda metade da época e que Inácio considera ter sido importante na recuperação pontual da equipa.



"Milagres só uma vez na vida e de vez em quando e isto que aconteceu foi um pequeno milagre, porque Deus esteve connosco e ajudou-nos a que não tivéssemos lesões ou castigos, permitindo manter aquela equipa base sempre a jogar. Cumprimos o objetivo em 15 jornadas, fizemos 24 pontos e, com os [12] que já tínhamos, permitiu-nos estar desafogados. Estamos contentes e felizes", sublinhou.



Inácio usou esta declaração forte como exemplo a não seguir na próxima temporada, insistiu na necessidade de o Aves "melhorar muito e em todos os aspetos" e "aprender com os erros", afirmando que "sobretudo, não se pode ter um plantel como o Aves teve a partir de janeiro".



Todos os jogadores do plantel estão convocados para o último jogo da edição 2018/19 da I Liga.



O Aves, no 14.º lugar, com 36 pontos e a permanência garantida, vai defrontar o despromovido Feirense, 18.º e último classificado, com 17, em Santa Maria da Feira, no sábado, a partir das 15:30, num jogo que terá arbitragem de André Narciso, da associação de Setúbal.