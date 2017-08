Instabilidade de William e Adrien destabiliza o Sporting

Mário Aleixo - RTP 18 Ago, 2017, 12:26 / atualizado em 18 Ago, 2017, 12:26 | 1.ª Liga

O técnico, em declarações ao jornalista Nuno Matos, considerou que ainda não se viu os jogadores que chegaram de novo acrescentarem algo à equipa e em contraponto o problema maior é “o mercado de transferências continuar aberto e jogadores nucleares como William Carvalho e Adrien estarem na perspetiva de saírem o que parece ser o seu desejo, um ambiente que se alastra no balneário e é prejudicial à equipa”.





Paulo Sérgio antevê o jogo deste sábado entre Vitória de Guimarães e Sporting, a contar para a terceira jornada do campeonato da I Liga, e observa “duas equipas pressionadas, o Sporting carente de obter vitórias convincentes e o Vitória a querer retificar o desaire averbado no Estoril na última jornada”.Por isso mesmo o ex-treinador das duas equipas coloca uma tripla na antevisão do resultado do jogo ao mesmo tempo que constata que “apesar dos dois jogadores a menos que os minhotos terão por castigo, o Sporting não terá vida fácil porque no Minho os vitorianos com o apoio dos adeptos galvanizam-se”.A concluir o técnico ainda observou que “nos últimos quatro cinco anos o Vitória tem desenvolvido um excelente trabalho e tem lançado talentos como os últimos dois jovens a aparecerem Vigário e Hélder Ferreira”.Vitória de Guimarães e Sporting defrontam-se este sábado, a partir das 18h15, no Estádio D. Afonso Henriques.