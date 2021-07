Internacional português Bruno Alves é reforço do Famalicão

Com um currículo com vários títulos, dos quais se destaca o Campeonato da Europa alcançado com a seleção portuguesa em 2016, o defesa central, de 39 anos, que terminou o contrato com os italianos do Parma, emblema que representou por três temporadas, vai integrar o plantel às ordens de Ivo Vieira.

Bruno Alves apresenta no palmarés quatro Ligas portuguesas, três Taças de Portugal e três Supertaças Cândido de Oliveira, ao serviço do FC Porto, duas Ligas russas, uma Taça da Rússia e uma Supertaça da Rússia, pelo Zenit, e uma Liga turca e uma Supertaça da Turquia, com o Fenerbahce.

"Representar um clube onde jogou o meu pai é muito especial. Aceitei o convite porque senti que as pessoas do clube acreditam em mim e que me dão muita importância", assumiu Bruno Alves, que garante encarar este desafio com a missão de "ajudar o clube" e transmitir aquilo que aprendeu ao longo da carreira.

Depois de ter feito a formação no Varzim e no FC Porto e de passar por alguns empréstimos, o jogador português destacou-se ao serviço dos `dragões` ao longo de cinco épocas. De seguida passou pelo Zenit, da Rússia, pelo Fenerbahce, da Turquia, pelo Cagliari, de Itália, Rangers, da Escócia, e finalmente pelo Parma.

Bruno Alves segue assim as pisadas do pai, Washington Alves, que representou o Famalicão em 1984/85.

O central já representou a seleção portuguesa `AA` por 96 vezes, apontando 11 golos.