Iordanov pede tréguas no dérbi sobre a arbitragem

Mário Aleixo - RTP 02 Jan, 2018, 10:10 / atualizado em 02 Jan, 2018, 10:10 | 1.ª Liga

O antigo avançado búlgaro, em entrevista à agência Lusa, sobre o clima de tensão e polémicas constantes que têm marcado o convívio dos dois emblemas de Lisboa no passado recente, disse acreditar que quando soar o apito inicial todos se irão alhear dessa situação e pediu mais tranquilidade em torno do setor da arbitragem.



"Os jogadores têm de se distanciar dos árbitros e das polémicas que estão à volta do futebol. Todos sabemos que o futebol move o mundo, mas toda a gente tem de perceber que os árbitros também são pessoas e também podem errar. Não devemos fazer tanta pressão sobre os árbitros", frisou.





“Meio a zero chega”

Bas Dost e Rui Vitória

O ex-futebolista, que vestiu a camisola do clube de Alvalade durante uma década, manifestou o seu respeito pelo Benfica, mas salientou a importância dos “leões” vencerem na Luz para cimentarem a sua vantagem sobre os encarnados na classificação, num momento em que as equipas estão separadas por três pontos (39-36)."Por mim, até meio a zero chega, desde que os três pontos sigam para Alvalade. O Sporting está a jogar muito bem este ano, mas quando se joga um dérbi não importa como estão a jogar as duas equipas. Este é um jogo completamente diferente dos outros, mas se o Sporting quiser ganhar o campeonato tem de ganhar todos os jogos", afirmou.Todavia, Iordanov é lesto a esclarecer que um eventual triunfo da formação de Jorge Jesus não resolve de todo as contas da luta pelo campeonato: "Não vai ser decisivo de maneira nenhuma para dizer quem vai ficar em primeiro no final do campeonato. Faltam ainda mais jogos até ao final. Acho que o Sporting está a jogar bem, está na frente do campeonato e penso que o melhor é ganhar para aumentar já a distância entre os dois clubes", referiu.Defendendo que o Sporting "vai à Luz para ganhar" e sem um sentimento de conforto com um hipotético empate, o antigo internacional búlgaro reconhece a importância do goleador holandês Bas Dost (13 golos), mas dá primazia ao coletivo leonino.Confrontado com uma maior pressão do Benfica em virtude das recentes eliminações de Liga dos Campeões, Taça de Portugal e Taça da Liga, Iordanov esquivou-se a alongar em comentários sobre o rival e evitou pronunciar-se sobre o futuro do treinador Rui Vitória em caso de uma derrota encarnada no dérbi.O jogo está marcado para quarta-feira, às 21h30, no Estádio da Luz, em Lisboa.