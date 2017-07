Iuri Medeiros quer conquistar um lugar no plantel do Sporting

Lusa 04 Jul, 2017, 16:06 | 1.ª Liga

"Sinto-me feliz, o Sporting é a minha casa. A época passada, no Boavista, correu-me bem, mas estou aqui para dar o meu máximo, ficar no plantel e poder ajudar a equipa", disse o jogador, citado no sitio oficial do clube.



Iuri Medeiros, de 22 anos, foi formado no Sporting, mas esteve na época passada emprestado ao Boavista, tendo alinhado em 30 jogos e marcado oito golos no escalão máximo do futebol português.



"Enquanto estive fora, o acompanhamento por parte do Sporting foi constante. Ligavam-me e apoiavam-me. Foram importantes para mim. Sinto que o treinador e o presidente estão a fazer um bom trabalho, logo, o nosso objetivo é sermos campeões", frisou.



O jovem médio, que esteve ao serviço de seleção portuguesa no Europeu de sub-21, já está a trabalhar na Academia, em Alcochete, deixando elogios ao técnico Jorge Jesus.



"Já fiz duas pré-épocas com ele. Sei que é sempre no duro, mas isso faz parte. A formação está a corresponder", disse, acrescentando que os adeptos têm "um papel fundamental".



Sobre os reforços, Iuri Medeiros afirmou que todos foram bem recebidos no plantel ‘verde e branco’.



A equipa do Sporting voltou hoje a trabalhar na Academia em Alcochete, preparando o primeiro particular da pré-época, que se vai realizar na sexta-feira, no Algarve, frente ao Belenenses.



Ausentes dos trabalhos continuam Beto, Rui Patrício, William Carvalho, Adrien e Gelson Martins, que estiveram na Taça das Confederações com a seleção portuguesa, bem como Bryan Ruiz, que vai estar na Golden Cup com a seleção da Costa Rica.