Ivo Vieira alerta que jogo com o Tondela é extremamente importante

Lusa 29 Jan, 2018, 15:44 | 1.ª Liga

Na conferência de imprensa realizada esta tarde no Estádio António Coimbra da Mota, o técnico estorilista admitiu que o "momento não é bom em termos de resultados", mas vincou que a equipa não vai desistir diante do atual contexto negativo.



"Não há satisfação quando não se ganha, mas temos de acreditar mais naquilo que podemos fazer e no que são os nossos objetivos. Nenhuma equipa quer estar na nossa posição e precisamos sair dela urgentemente. A equipa está mentalmente preparada para fazer o melhor, com qualidade, sendo competentes e acreditando que é possível", afirmou.



O treinador do Estoril escusou-se a considerar o embate com o Tondela como "ideal" para recuperar o caminho dos bons resultados, depois de duas derrotas seguidas, embora tenha assumido que este é "um jogo que está ao alcance" da sua equipa para conseguir somar novamente pontos no campeonato.



"Vamos jogar contra uma equipa que está mais confiante na tabela, mas somando três pontos a equipa vai crescer a todos os níveis. Se será o momento ideal, só o resultado o dirá. Provavelmente, é um bom adversário e acreditamos que é possível conquistar pontos e ganhar".



Instado a fazer uma análise mais detalhada do oponente desta jornada, Ivo Vieira destacou o Tondela como "uma equipa intensa, forte no jogo aéreo e nas transições", mas reiterou que a equipa "tem a estratégia bem montada" para as características e potenciais alterações do adversário.



Este desafio chega também numa fase em que o clube já garantiu seis reforços neste mercado de inverno e o técnico estorilista referiu que o plantel "ficou mais equilibrado".



Sem confirmar antecipadamente a estreia de algum dos novos elementos, Ivo Vieira adiantou que "quase todos" já podem ser utilizados e "estão disponíveis" para jogar.



"Estou satisfeito com aquilo que tenho. Aqueles que eu tenho, são aqueles com que eu vou para a luta. Temos tido muitos problemas em termos físicos, nomeadamente na defesa. O mais fácil é lamentar-me, mas prefiro potenciar os que estão disponíveis", referiu, em alusão às muitas baixas por lesão.



Entre os seis reforços, três já vestiram a camisola do clube: Dankler, Ailton e Gonçalo Santos. Confrontado com a importância do conhecimento do clube no recrutamento neste mercado, Ivo Vieira - que declarou poder haver ainda uma ou outra saída - sublinhou o peso de uma adaptação rápida.



"Era fundamental ir buscar jogadores identificados com o futebol português. A ideia é que acrescentam automaticamente à equipa e é bom que assim seja", rematou.



O Estoril, 18.º e último classificado, com 12 pontos, recebe na terça-feira o Tondela, décimo, com 22, às 19h00, num jogo agendado para o Estádio António Coimbra da Mota.