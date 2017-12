Ivo Vieira diz que Estoril não se vai esconder ante Benfica

Lusa 08 Dez, 2017, 13:59 | 1.ª Liga

"O momento é aquele que vivemos e não posso pedir outro adversário. Acreditamos que será o jogo de mudança e temos uma percentagem boa em termos do que pensamos para o jogo. Temos de encarar os desafios de frente e não nos vamos esconder atrás de uma cortina", afirmo Ivo Vieira, em conferência de imprensa.



Na antevisão à partida de sábado, Ivo Vieira, que soma dois empates nos dois jogos que comandou o último classificado do campeonato, vincou que "não irá passar a ideia de colocar a sua equipa a defender dentro da baliza" no Estádio da Luz, em Lisboa, garantindo que o Estoril-Praia será fiel ao estilo de jogo que tem tentado implementar nas poucas semanas trabalho.



O mau desempenho das ‘águias' na Liga do Campeões foi um tema abordado pelo técnico madeirense, que desvalorizou, lembrando que o Benfica até irá mais fresco para o desafio.



"Temos de deixar passar ao lado o momento do Benfica. Em casa o Benfica é uma equipa fortíssima, competente e oferece dificuldades a qualquer adversário. Vai ser uma equipa fresca, completamente diferente [daquela que defrontou o Basileia]. O Benfica jogará, no máximo, com um ou dois jogadores que jogaram no jogo passado", argumentou.



Contudo, o técnico reconheceu que tem uma missão difícil para inverter os maus resultados, principalmente diante de um adversário que luta pelo título, mas deu o mote para "roubar" pontos ao tetracampeão nacional.



"Não podemos ir jogar ao Estádio da Luz com receios, provavelmente podemos ter dificuldades, mas assim seremos mais fortes e cresceremos de forma mais rápida. Prefiro perder fazendo tudo para ganhar do que perder por 1-0 e não ter feito nada para o conseguir. Nós temos de ser uma equipa objetiva, de ataque", explicou.



Por fim, Ivo Vieira esclareceu que o futuro da equipa não passa pelo resultado diante do Benfica, salientando que o mais importante é "cimentar bem as ideias de jogo e continuar com o volume ofensivo dos últimos jogos".



No sábado, o Benfica, terceiro classificado com 30 pontos, recebe o Estoril-Praia, 18.º com oito, no Estádio da Luz, em Lisboa, pelas 18h15, em jogo da 14.ª jornada da I Liga.