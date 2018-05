Ivo Vieira é o novo treinador do Moreirense

Mário Aleixo - RTP Comentários 29 Mai, 2018, 07:27 / atualizado em 29 Mai, 2018, 07:27 | 1.ª Liga

Ivo Vieira, depois do Estoril-Praia, ruma ao norte do país para treinar o Moreirense | Paulo Cunha-Lusa

De acordo com aquela fonte, Ivo Vieira, de 42 anos, assinou com os minhotos por uma época.



Com o técnico, que na época passada orientou o Estoril Praia, bem como a Académica, chegam a Moreira de Cónegos os adjuntos Miguel Romão e Pedro Andrade, transitando da época passada Leandro Mendes e Taborda (treinador de guarda-redes).



Ivo Vieira assume o comado técnico do Moreirense, equipa que na época passada ficou na 15.ª posição, conquistando uma inédita quinta presença consecutiva no principal escalão do futebol português pelas mãos de Petit.





O Moreirense deverá iniciar a preparação para a época 2018/19 no final do mês de junho, com exames médicos no dia 25, seguindo-se um estágio em Ofir de 9 a 14 de julho.