Ivo Vieira espera uma partida difícil frente ao Benfica

"Será uma tarefa difícil mas é possível conquistarmos o nosso espaço, e o nosso espaço é conquistar pontos. Vamos lutar por eles, sabendo da dificuldade que o jogo nos vai trazer mas vamos pensar em nós e não tanto no Benfica".



Ivo Vieira mostra confiança depois do triunfo conseguido em Portimão na última jornada. Agora, frente ao Benfica, o Estoril mostra-se consciente das dificuldades mas não quer abdicar de lutar pela vitória.



Sobre a derrota que a equipa de Rui Vitória sofreu no último domingo frente ao FC Porto, Ivo Vieira espera por duas faces do Benfica. O técnico do Estoril acredita que osvão entrar motivados por precisarem de pontos ou então o desaire do último fim-de-semana pode afetar a prestação da equipa na Amoreira.O Estoril Praia encontra-se no penúltimo lugar do campeonato com apenas 26 pontos em 30 partidas disputadas. A equipa treinada por Ivo Vieira está a apenas dois pontos dos lugares que garantem a manutenção e vai receber este sábado o Benfica, no Estádio António Coimbra da Mota.