Ivo Vieira garante Moreirense à procura da vitória na receção ao Nacional

“Amanhã [segunda-feira], vamos ter um Moreirense como temos tido até aqui, à procura dos três pontos. A ideia do Moreirense é procurar o melhor resultado em cada jogo", disse Ivo Vieira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo.



O técnico do Moreirense, que tradicionalmente luta para não descer de divisão, mas esta época está a fazer um campeonato surpreendente, mantendo-se na primeira metade da tabela, quando questionado sobre o mercado de janeiro, disse que não quer "levantar ondas", mas lamentou não ver "luzes" nesse sentido.



"Não há luzes em relação a esse aspeto. Mas, não vou levantar ondas. Podia ser um mercado bom para ajustes? Podia. Mas não vejo perspetivas de entradas e acredito nos que tenho cá. Estes atletas são enormes por aquilo que têm feito", disse o técnico.



Já questionado sobre se foram feitos ajustes ou alterações ao objetivo do Moreirense, que no arranque desta época avançou, como é habitual, que pretendia lutar pela manutenção, Vieira atirou a pergunta para os responsáveis do clube.



"Sinceramente, perspetivava que pudéssemos fazer alguns reajustes em termos de ideias e objetivos. Se calhar, depois daquilo que conquistamos, podíamos pensar um pouco em fazer mais. Mas, essa pergunta tem de ser direcionada aos responsáveis, a quem faz a gestão e define as coisas no clube", disse o técnico.



Ivo Vieira prometeu que a sua equipa "não vai abdicar de lutar por conseguir melhor ou igual" ao que já fez, mas apontou que na segunda volta "os pontos vão custar mais caro".



"Sabemos que vai ser mais difícil, pelo que as equipas perseguem como objetivos e pelo reduzir de hipóteses para os alcançar. Vamos encontrar muitas dificuldades nesta segunda volta", disse.



Já sobre o Nacional, o treinador dos vimaranenses descreveu o adversário como "uma equipa com caudal ofensivo significativo, irreverente, jovem e com muita qualidade".



Moreirense, sétimo classificado, com 28 pontos, e Nacional, 14.º, com 19, defrontam-se na segunda-feira, às 19:00, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, em jogo da 19.ª jornada da I Liga.