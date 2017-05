Ivo Vieira: Marítimo-FC Porto será renhido

Mário Aleixo - RTP 05 Mai, 2017, 12:21 | 1.ª Liga

Em declarações ao jornalista da Antena 1, Nuno Matos, o antigo técnico da equipa insular anteviu o jogo difícil para ambas as equipas onde o ambiente poderá pesar para um ou para outro lado.





As duas equipas ainda lutam por objetivos concretos: o FC Porto quer ser campeão e o Marítimo assegurar um lugar na Liga Europa da próxima época.Ivo Vieira fez uma leitura do desafio por antecipação: “A equipa que for emocionalmente mais forte levará vantagem. Será um jogo com poucos golos e com uma vitória pela margem mínima”.O treinador aconselha ao equilíbrio e à ponderação para quem quiser levar vantagem e constata que “as coisas podem resolver-se ao pormenor e nos detalhes”.O técnico desvaloriza as ausências de Danilo e Maxi Pereira na equipa portista e lembra que André André acaba de ressurgir com grande vigor.Sobre a continuidade de Daniel Ramos no comando técnico do Marítimo o treinador madeirense constata que “tem feito um trabalho fantástico mas a qualquer momento podem surgir propostas mais aliciantes”.