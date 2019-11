Ivo Vieira pede "empenho" e "inteligência" ao Vitória no duelo com Moreirense

Após a goleada imposta ao Belenenses SAD (5-0), na quarta-feira, a turma vitoriana, quinta classificada, com 15 pontos, quer continuar a vencer, mas o técnico avisou que os jogadores têm de mostrar "qualidade" para superarem a "tarefa difícil" que os espera na deslocação de cerca de 10 quilómetros a Moreira de Cónegos, vila do concelho de Guimarães.



"Temos de ser iguais ao que temos sido, em termos de qualidade de jogo, e procurar vencer. Não conseguimos interpretar o jogo de outra forma. (...) Acreditamos que, com muita concentração, empenho, organização e inteligência, podemos somar pontos", disse, na conferência de antevisão ao desafio, agendado para as 20:30 de sábado.



Treinador da equipa que, na época passada, atingiu a melhor classificação de sempre pelo Moreirense na I Liga (sexto lugar), Ivo Vieira frisou que os ‘cónegos’, atualmente na 12.ª posição, com nove pontos, têm "um plantel bem constituído" e recusou que os vitorianos possam "tirar vantagens" da experiência que viveu em 2018/19.



O técnico madeirense, de 43 anos, aproveitou, porém, o lançamento do dérbi vimaranense para felicitar o clube ‘axadrezado' pelo 81.º aniversário, que hoje comemora, e para agradecer a projeção dada à sua carreira.



"Foi feito um trabalho que me valorizou muito como treinador. É um clube a que estou grato por aquilo que passei e pelo carinho que as pessoas nutriam por mim. É de relevar esse momento que passei, mas, neste momento, tenho de olhar pelo Vitória", frisou.



O ‘timoneiro’ vitoriano desvalorizou ainda o possível impacto das menores dimensões do relvado, tendo realçado que os metros e os centímetros contam para o desfecho dos jogos, mas "mais no comportamento e na tomada de decisão dos atletas" do que "no espaço físico do campo".



O Vitória joga com o Moreirense antes de receber o Arsenal, para o grupo F da Liga Europa, na quarta-feira, mas Ivo Vieira lembrou que o aviso ao plantel para ter de ser "mais forte" já foi lançado após a eliminação da Taça de Portugal, pelo Sintra Football, do Campeonato de Portugal (4-3 em penáltis, após 1-1 em 120 minutos).



"Eles [jogadores] sabem que temos de ser mais fortes em cada jogo, independentemente de vir o Arsenal a seguir, ou o [Eintracht] Frankfurt ou o Barcelona", alertou.



Com os laterais direitos Sacko e Victor Garcia lesionados, o técnico admitiu que o extremo Rochinha deve voltar a fazer a posição no próximo jogo, face à sua capacidade para "tratar bem a bola" e para "dar verticalidade" ao ataque e à preparação que tem a nível de "volume de jogo".



O Vitória de Guimarães, quinto classificado, com 15 pontos, defronta o Moreirense, 12.º, com nove, em partida da 10.ª jornada da I Liga, agendada para as 20:30 de sábado, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.