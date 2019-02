Ivo Vieira quer Moreirense competitivo e organizado frente ao Feirense

Lusa Comentários 22 Fev, 2019, 16:30 / atualizado em 22 Fev, 2019, 16:31 | 1.ª Liga

"Nós também temos de fazer das tripas coração se quisermos lutar pelos três pontos e trazer um resultado positivo de [Santa Maria da] Feira. Neste momento o Feirense está numa posição difícil, mas merece todo o nosso respeito. Estamos preparados para um jogo difícil. O Feirense vai fazer pela vida", advertiu Ivo Vieira.



O Moreirense é a equipa sensação do campeonato, ao ocupar o quinto lugar, com 38 pontos, mais três do que o vizinho Vitória de Guimarães e a sete do Sporting, quarto colocado, enquanto o Feirense ocupa no último posto, com 14 pontos, a oito do primeiro clube - o Vitória de Setúbal - fora da zona de despromoção.



Ivo Vieira prometeu uma equipa "muito forte, competitiva e organizada" para lutar pela vitória, mas lembrou que tem pela frente "uma tarefa extremamente difícil".



"É natural que uma equipa a jogar em casa, na posição em que está, manifeste alguma intranquilidade e responsabilidade acrescida de ter de ganhar, fazer boa figura e alimentar o sonho de se manter na I Liga. O que vai fazer a diferença no jogo é o comportamento dos jogadores e interpretar o que o jogo está a dar, o foco e a concentração", referiu.



Para o técnico dos minhotos vão estar em campo dois conjuntos com "responsabilidades diferentes", mas ambos a querer "usufruir do jogo" e com o seu tipo de "pressão".



"Tentamos encontrar a nossa própria pressão dentro do grupo no trabalho diário. Temos a responsabilidade de lutar e perseguir a cada jogo a vitória. Claro que é fácil falar nesta posição. Mas não estamos pressionados a algo diferente do que tenha sido o lançamento da época. Vamos lutar pelo lugar que ocupamos, no mínimo, para o manter", apontou.



Questionado sobre convites para renovar o contrato, Ivo Vieira desmentiu que tenha compromisso com qualquer outro clube, mas também não confirmou a permanência no emblema vimaranense.



"Ao contrário do que algumas pessoas pregam, não tenho compromisso com clube nenhum. Vou representar e defender as cores do Moreirense até ao fim do meu contrato, que acaba em junho deste ano. E vou sair daqui ou vou continuar aqui com dignidade e princípios. Não sou ganancioso. Sou ambicioso no trabalho. Não vejo as coisas muito à frente. Prefiro focar-me no meu presente", concluiu.



O Moreirense, quinto classificado da I Liga, com 38 pontos, e o Feirense, 18.º e último, com 14, defrontam-se no sábado às 15:30, no estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.