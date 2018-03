Ivo Vieira relativiza fosso pontual do Estoril na luta pela permanência

Lusa Comentários 29 Mar, 2018, 17:04 | 1.ª Liga

Em declarações prestadas na conferência de imprensa realizada no Estádio António Coimbra da Mota, o técnico estorilista fez também questão de relativizar o ciclo negativo do seu conjunto e a perspetiva de um novo ciclo difícil, com jogos diante de formações da primeira metade da tabela.



"A distância é grande porque estamos numa posição que não é confortável, mas estamos a uma vitória de igualar uma ou duas equipas que estão distanciadas nesses 25 pontos. Tudo faremos para sair desta posição, mas a distância não é tão significativa assim", afirmou, acrescentando que têm de “encarar cada jogo com a importância devida".



Após cerca de duas semanas de paragens para os compromissos das seleções, nas quais o Estoril esteve representado por Kyriakou (Chipre), Pêpê e Fernando Fonseca (sub-21 de Portugal), o treinador madeirense manifestou a esperança de fazer deste momento "um ponto de viragem" na fase negativa.



"Foi bom haver este espaço para podermos refletir, melhorarmos alguns aspetos dos jogos em que podemos ser mais capazes, melhorar os nossos índices físicos e a nossa estratégia, para ganharmos confiança", enumerou, destacando também a recuperação de alguns dos jogadores que se debatiam com problemas físicos.



Em relação ao adversário da 28.ª jornada, o treinador do Estoril não poupou elogios ao Rio Ave.



Para Ivo Vieira, o seu homólogo vila-condense, Miguel Cardoso, construiu uma equipa que "pratica um bom futebol" e que vai colocar dificuldades aos jogadores ‘canarinhos', mas não abdica da ambição de somar uma vitória em Vila do Conde.



"Sabemos que vamos jogar com um adversário que joga para outros objetivos e que tem feito um campeonato muito bom, mas para nós poderá ser um jogo bom, com uma equipa que gosta de atacar e que pratica um bom futebol. Vamos tentar fazer o mesmo. Precisamos de ir à procura de um resultado positivo, sabendo que será uma tarefa difícil", resumiu.



O jogo entre o Estoril Praia, 18.º e último classificado, com 22 pontos, e o Rio Ave, quinto, com 40, da 28ª jornada da I Liga, está marcado para sexta-feira, às 18h15, no Estádio do Rio Ave Futebol Clube.