Já se marcaram 39 golos na jornada 32 da I Liga

05 Mai, 2019 | 1.ª Liga

Destacam-se os jogos dos três grandes, com o Sporting a marcar oito golos ao Beleneses SAD, o Benfica a marcar cinco ao Portimonense, o FC Porto a marcar quatro ao Desportivo das Aves e o empate a quatro bolas entre Feirense e Chaves.



Confira os jogos e os resultados da 32ª Jornada:





Moreirense 1-2 Rio Ave

FC Porto 4-0 Desp. Aves

Marítimo 1-0 Sp. Braga

Feirense 4-4 Chaves

Benfica 5-1 Portimonense

Tondela 1-3 Santa Clara

Belenenses 1-8 Sporting

V.Guimarães 2-2 Nacional

Amanhã a jornada 32 encerra com o jogo entre o Vitória de Setúbal e o Boavista. Um encontro que começa às 20h15, no Estádio do Bonfim.