João Afonso quer V. Guimarães a ganhar o "máximo de jogos"

A turma vimaranense ficou de fora das provas europeias da época em curso, depois de ter concluído o último campeonato no nono lugar, com 43 pontos e 13 triunfos em 34 jogos, mas parte para a nova época com os 'olhos' nos "lugares de cima da tabela" para cumprir um "objetivo importante todos os anos", o acesso à Liga Europa, disse o central, de 28 anos.



"O objetivo é ganhar o máximo de jogos possível e chegar a esses lugares (de acesso à Europa)", referiu, antes do início do treino matinal da equipa na academia vitoriana, aberto ao público.



O jogador realçou que as expetativas do grupo de trabalho para a temporada 2018/19 são "boas" e que o novo treinador, Luís Castro, parece-lhe, até agora, "inteligente, rigoroso e meticuloso", propondo aos jogadores uma "ideia de jogo aliciante".





"É um estilo de jogo atrativo. O objetivo é dominar os jogos e chegar apoiado à baliza, com o número máximo de jogadores, não esquecendo o equilíbrio da equipa. Para a massa associativa, vai ser empolgante", antecipou.









Recrutado pelo Vitória de Guimarães ao Benfica de Castelo Branco, na época 2014/15, João Afonso disse ainda que os reforços já garantidos - os defesas Osorio, Florent e Rafa Soares, os médios Pêpê e André André e os avançados Davidson e Alexandre Guedes - vão ser "úteis" e melhorar a "qualidade do plantel", embora todos os jogadores comecem a época do "zero" e em "pé de igualdade".O treino contou com a presença de 28 dos 32 jogadores atualmente no plantel orientado por Luís Castro, incluindo os reforços. O defesa Vigário e os avançados Sturgeon e Welthon não treinaram devido a lesão, enquanto o médio Hurtado, que representou a seleção do Peru, no Mundial2018, está ainda de férias.