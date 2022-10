João Pedro Sousa diz que Famalicão está numa posição difícil mas "vai dar a volta"

João Pedro Sousa, que começou a sua segunda passagem pelo Famalicão com uma goleada sobre o Boavista (4-0), na última jornada, garantiu que a equipa ainda está bem consciente das dificuldades.



“Há sempre trabalho a fazer em termos mentais, mas é preciso ter consciência do que é preciso fazer para darmos a volta à situação, porque ainda não demos a volta a nada. Continuamos conscientes de que estamos numa posição difícil, mas somos ambiciosos e acreditamos que, com trabalho emocional, tático, técnico e físico, vamos dar a volta”, frisou o técnico em conferência de imprensa.



Sobre o adversário, o treinador famalicense mostrou-se preparado para o desafio.



"O Arouca é um adversário que tem feito jogos interessantes, é uma equipa muito competitiva. Independentemente do sistema em que possam jogar, o ADN é sempre o mesmo. Têm um corredor central equilibrado com e sem bola e os resultados dos últimos jogos têm sido equilibrados. Vamos ter desafios táticos exigentes para nós, mas estamos preparados", afirmou ainda.



Para o futuro, João Pedro Sousa quer dar continuidade ao processo que tem vindo a desenvolver e acredita que poderá ‘colher frutos’.



"Temos de perceber que há praticamente tudo para fazer. Chegámos com uma forma diferente de trabalhar, que não é nem melhor nem pior, e isso cria impacto. No último jogo foi positivo e queremos continuar este processo. Num ou outro ponto há alguma dificuldade, embora não haja qualquer tipo de resistência porque eles perceberam a proposta de trabalho. Eles têm trabalhado muito, quando há estas alterações eles sofrem um pouco a nível físico e emocional. Mesmo assim, quando chegam as vitórias tudo se ultrapassa com mais ou menos dificuldade. Estamos muito motivados para vencer outra vez", finalizou.



Também o avançado Alex Millán perspetivou o encontro frente ao Arouca. O jogador está consciente das dificuldades que o adversário poderá apresentar.



"Vai ser um jogo difícil, o Arouca é muito forte a jogar em casa. Têm uma equipa compacta, são agressivos a nível defensivo e no ataque têm jogadores que atacam bem o espaço. Mesmo assim, estamos com vontade de disputar o jogo para conseguirmos os três pontos", disse também.



O Famalicão, em 15.º lugar, com sete pontos, joga esta segunda-feira, às 20:15, com o Arouca, em 12.º, com 9, numa partida da 9.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por André Narciso, da associação de Setúbal.