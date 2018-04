João Pinheiro arbitra o jogo FC Porto-V. Setúbal

Mário Aleixo - RTP Comentários 23 Abr, 2018, 11:37 / atualizado em 23 Abr, 2018, 11:37 | 1.ª Liga

João Pinheiro foi o árbitro escolhido para dirigir o jogo entre FC Oorto e V. Setúbal esta segunda-feira no estádio do Dragão | Lusa

João Pinheiro será auxiliado no jogo do Estádio do Dragão, com início marcado para as 20h00, pelos assistentes Bruno Rodrigues e Nuno Eiras, e Rui Costa será o vídeo-árbitro e terá a assistência de João Bessa Silva no VAR.