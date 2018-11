João Pinheiro e Tiago Martins em Tondela e Alvalade

Comentários 11 Nov, 2018, 11:29 / atualizado em 11 Nov, 2018, 11:29 | 1.ª Liga

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol anunciou os árbitros nomeados para as partidas deste domingo, com destaque para a visita do Benfica a Tondela (17h30) e a receção do Sporting ao Chaves (20h00).





Em Tondela estará o juiz internacional João Pinheiro, de 30 anos, assistido por Bruno Rodrigues e Nuno Eiras, enquanto Vítor Ferreira será o quarto árbitro. NO VAR estará António Nobre, com ajuda de Paulo Brás.





Tiago Martins foi o juiz de campo escolhido para o Sporting-Chaves, tendo como assistentes André Campos e Pedro Mota, enquanto João Malheiro Pinto desempenhará a função de quarto árbitro. No VAR estarão Manuel Oliveira, auxiliado por Pedro Ribeiro.Antes destes dois jogos haverá o V. Guimarães-Santa Clara, com início marcado para as 15h00. Carlos Xistra foi o árbitro escolhido, acompanhado por Luciano Maia e Marco Vieira (assistentes) sendo Pedro Vilaça (quarto árbitro). Hugo Miguel será o VAR, assistido por Ricardo Santos.