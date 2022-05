Jogadores do Vizela acreditam numa próxima época melhor

No campeonato recém-terminado, que encerrou um hiato de 37 anos sem competir no escalão maior, após a estreia de 1984/85, os vizelenses classificaram-se na 14.ª posição, e, elemento mais utilizado na prova, ao somar 2.729 minutos em 34 partidas, reconheceu que o grupo treinado por Álvaro Pacheco está pronto para “crescer” após uma “época difícil”.”, disse aos jornalistas o extremo, autor de seis golos e de quatro assistências na competição.Estreante na I Liga, depois de contribuir para duas subidas consecutivas do Vizela, a partir do Campeonato de Portugal, em 2019/20, Kiko Bondoso admitiu que o grupo sentiu “dificuldades de adaptação” contra equipas e jogadores “mais experientes”, antes de ganhar o “ritmo de jogo” e a “confiança” que conduziram à permanência.Convencido de que a “envolvência com os adeptos” ajudou o clube ao crescer nos últimos três anos, o ala de 26 anos escolheu o embate da primeira jornada, com o Sporting, em Lisboa (derrota por 4-0), e o da 33.ª, com o Marítimo, em casa, que assegurou a continuidade entre os ‘grandes’ (1-1) como os jogos mais especiais.Vinculado aos minhotos até 2024, Kiko Bondoso disse ainda que o “aspeto mental” foi o “maior obstáculo” da época, tendo-o conseguido ultrapassar graças às “vitórias e aos pontos” que foram surgindo ao longo do campeonato.Outro estreante na I Liga, o médio Alex Méndez mostrou-se “feliz” pelo contributo para a manutenção do Vizela, ao longo de 1.457 minutos em 27 jogos, numa temporada de aprendizagem após passagens pelas camadas jovens de LA Galaxy (Estados Unidos) e Friburgo (Alemanha), bem como pela equipa B do Ajax (Países Baixos).”, esclareceu.O norte-americano, de 21 anos, reconheceu ainda que o seu único remate certeiro no campeonato, desferido de fora da área em pleno Estádio do Dragão, frente ao campeão FC Porto (derrota 4-2), foi um “grande golo”, antes de elogiar o espírito de “família” vivido no balneário.De regresso ao escalão maior do futebol nacional, após a passagem pelo Moreirense, na época 2018/19, e a saída para a Turquia,defendeu também que o Vizela é uma “grande família”, que teve na “união do grupo” a “maior virtude” da temporada.”, afirmou.Sem competir desde dezembro de 2021 até março de 2022, devido a lesão, o central de 26 anos classificou a sua época de “boa”, já que deu “a volta por cima”, assinou uma “excelente reta final” e somou 19 jogos oficiais por uma equipa que se pode “fortalecer” para 2022/23.”, perspetivou.