Jogo com o Boavista é dos mais importantes da época

Lusa 08 Set, 2017, 15:59 / atualizado em 08 Set, 2017, 16:00 | 1.ª Liga

"Perante o que se está a passar, este é um dos jogos importantes da época. Vamos passar por vários jogos importantes, mas este, não só por ser o próximo, mas devido às circunstâncias, é um jogo de importância elevada", disse, na conferência de antevisão ao jogo de domingo, realizada na academia do clube.



O ‘timoneiro’ vitoriano acrescentou que um triunfo pode levar o grupo a "não duvidar tanto das suas capacidades", depois de um ciclo negativo, e igualmente preparar a equipa para um ciclo com mais cinco jogos até ao fim do mês - Sporting de Braga e Marítimo, para a I Liga, Salzburgo, da Áustria, e Konyaspor, da Turquia, para o Grupo I da Liga Europa, e Feirense, para a Taça da Liga.



O técnico disse que o conjunto minhoto já vai estar mais próximo do seu real valor, sublinhando que a interrupção competitiva no fim de semana anterior permitiu a alguns jogadores aumentarem "exponencialmente os níveis físicos" e a outros debelarem as suas lesões, com exceção de Vigário, a única baixa num plantel que dá garantias.



"É evidente que não temos ainda a equipa toda equilibrada em termos físicos, mas quando estiver toda a gente ao seu nível, ela vai mostrar a sua capacidade", referiu, acrescentando que o lateral-direito Victor Garcia, internacional venezuelano, cumpriu hoje o primeiro treino com a equipa.



Pedro Martins referiu ainda que o Boavista sofreu, nos últimos dias do mercado de transferências, alguns "ajustes que ainda não foram postos à prova", mas disse ter a noção de que a equipa treinada por Miguel Leal vai aparecer em campo solidária, a apostar nas transições, graças a jogadores rápidos como Mateus, Rochinha e Renato Santos.



Questionado sobre a rivalidade presente nos duelos entre Vitória e Boavista, o treinador respondeu que isso é mais evidente entre adeptos, considerando os ‘axadrezados’ um "opositor de máximo respeito" frente ao qual a sua equipa quer alcançar três pontos.



O técnico recusou ainda alongar-se sobre as críticas boavisteiras à nomeação do árbitro Jorge Sousa, da Associação de Futebol do Porto, para o jogo, tendo apenas dito que é um dos "melhores em Portugal", com experiência e qualidade.



O Vitória de Guimarães recebe o Boavista pelas 18h00 de domingo, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.