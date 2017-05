Jogos da I Liga terão árbitros da primeira categoria como vídeo-árbitro

Lusa 29 Mai, 2017, 22:59 | 1.ª Liga

A decisão foi tomada numa assembleia-geral do organismo, que esteve reunido hoje na sua sede, no Porto, para discutir as alterações aos regulamentos de arbitragem e disciplinar, numa sessão que acabou por ser suspensa, quando estavam ser a debatidas as questões disciplinares.

"Dada a complexidade das normas que estavam em discussão e a vontade dos clubes de tomar decisões com profundidade, coerência e bem pensadas, procedeu-se à suspensão dos trabalhos, que serão retomados no dia 12 de junho, em nova assembleia-geral", começou por explicar Mário Costa, presidente da mesa da assembleia-geral do organismo.

Apesar do debate e ratificação das alterações às questões disciplinares ter sido adiada, os pontos relativos à arbitragem tiveram consenso para aprovação, nomeadamente nas questões do vídeo-árbitro.

"Todas as propostas da direção nas alterações aos regulamentos de arbitragem foram aprovadas, nomeadamente na introdução do vídeo-árbitro", explicou Mário Costa, aprofundando um dos pontos: "Ficou previsto fazer parte da equipa de arbitragem, no vídeo-árbitro, um árbitro da primeira categoria. No mínimo, haverá um em cada jogo."

Ainda no âmbito da arbitragem, o presidente da mesa da assembleia-geral da Liga divulgou que "será reduzido, em dois elementos, o quadro de árbitros da primeira categoria".

Entretanto, também na próxima reunião entre os clubes, marcada novamente para a sede na Liga, será discutida e aprovada a alteração aos quadros competitivos.

Na sessão de hoje, estiveram presentes representantes de quase todos os clubes profissionais, com a exceção do Marítimo, da I Liga, e Académica de Coimbra, Fafe e Vizela, da II.

Dos três `grandes`, só o FC Porto se fez representar pelo seu presidente, através da presença de Pinto da Costa. Já o Benfica teve na reunião Domingos Soares de Oliveira, enquanto que Bruno Mascarenhas surgiu em representação do Sporting.