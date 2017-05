Inês Geraldo - RTP 11 Mai, 2017, 20:57 / atualizado em 11 Mai, 2017, 21:10 | 1.ª Liga

O avançado do Benfica, com 33 anos, venceu a votação, suplantando a concorrência de Bas Dost (Sporting) e Filip Krovinovic (médio croata do Rio Ave).





O jogador brasileiro teve 22,48 por cento dos votos devido aos cinco golos que marcou nas quatro partidas disputadas com o Benfica. Jonas bisou frente a Marítimo e Estoril, tendo ainda marcado ao FC Porto, no clássico de 1 de abril.













O segundo golo do avançado do Benfica frente ao Estoril-Praia foi considerado o melhor do mês passado.