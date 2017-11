Jonathan Silva operado ao joelho e para 10 a 12 semanas

Lusa 21 Nov, 2017, 13:25 / atualizado em 21 Nov, 2017, 13:26 | 1.ª Liga

"O nosso jogador foi operado (...) pelo doutor Pedro Pessoa, por rotura do ligamento lateral interno do joelho direito. A cirurgia foi um sucesso e o tempo expectável de recuperação é de 10 a 12 semanas", indicou o clube da I Liga.



O lateral-esquerdo saiu aos 12 minutos do jogo de quinta-feira entre o Sporting e Famalicão (2-0), da Taça de Portugal, após um lance dividido em que ficou a coxear e agarrado à perna.



No jogo, Jonathan Silva ocupava o lado esquerdo da defesa e Fábio Coentrão surgia mais avançado, mas a lesão levou o treinador Jorge Jesus a ter que recuar o defesa português e a fazer entrar Gelson Martins para substituir o argentino.



Esta época, Jonathan Silva disputou 13 jogos com os 'leões', depois de ter estado na última temporada ao Boca Juniors.