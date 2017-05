Jorge Jesus afirma que se vai manter no Sporting

Lusa 19 Mai, 2017, 19:19 / atualizado em 19 Mai, 2017, 20:24 | 1.ª Liga

"Já tive reuniões com o presidente Bruno de Carvalho a projetar o futuro do Sporting", disse o técnico `leonino`, em declarações à Sporting TV, reafirmando a sua continuidade no clube e a intenção de ser campeão no Sporting, objetivo que trouxe desde que entrou no clube.

A continuidade do treinador do Sporting foi colocada em dúvida nos últimos dias por alguns órgãos de comunicação social, que chegaram a noticiar a realização de várias reuniões entre treinador e presidente, mas Jorge Jesus referiu-se apenas a reuniões de trabalho, tendo em vista já a próxima época.

"As reuniões que tenho tido com o presidente - já tive duas - (...) têm sido para projetar o futuro do Sporting, fazer um balanço da época, criar uma equipa ao nível do que fizemos no primeiro ano. Temo-nos debruçado em muitas temáticas importantes para o futuro", disse.



Assegurando não existir "nada de verdade" na "muita especulação" que tem lido relativamente às suas relações com Bruno de Carvalho e a sua permanência no clube de Alvalade, Jorge Jesus assegurou que "o presidente sabe o caminho" para o clube.



"Vim para o sporting para ser campeão e é nesse enquadramento que nós dois estamos a planear um Sporting ao nível da exigência do Sporting e dos seus adeptos", salientou.



De resto, o treinador do Sporting afirmou que a próxima época dos 'leões' "já está a ser trabalhado em conjunto" com Bruno de Carvalho.



"Dentro desta lógica, deste processo e deste objetivo, temos falado muito e vamos continuar a falar durante a próxima semana para estabelecer ideias, tal como fizemos na primeira época e basicamente neste momento o que temos feito é uma análise mais profunda do que queremos ajustar melhor de alguns erros que cometemos", apontou.