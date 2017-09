Jorge Jesus antecipa jogo complicado com o Feirense

Inês Geraldo - RTP 07 Set, 2017, 18:11 | 1.ª Liga

O Sporting entra esta sexta-feira em campo para abrir a jornada cinco da Liga Portuguesa, defrontando o Feirense fora de casa. Jorge Jesus antecipou o jogo com a equipa treinada por Nuno Manta Santos, elogiando a campanha do adversário nas primeiras quatro partidas do campeonato.



"Vai ser um jogo complicado contra uma boa equipa, que tem oito pontos e ainda não perdeu".



William Carvalho está convocado

Elogios a Adrien Silva

O técnico dosafirmou que o Sporting vai ter de saber sofrer já que vai passar períodos complicados no jogo mas garante que a pressão de arrecadar os três pontos está sempre presente no clube de Alvalade.No entanto, Jorge Jesus mostra-se confiante e reforçou que a equipa está a melhorar de jogo para jogo em todos os aspectos."A equipa está confiante. Tem vindo, jogo a jogo, a melhorar a sua rentabilidade em todos os aspectos do jogo".O técnico do Sporting não fugiu a comentários sobre a situação de William Carvalho, que tem gerado acusações e processos entre ose o West Ham, da Premier League. Jorge Jesus afirmou que o jogador chegou da Seleção sem mazelas físicas e que está convocado para a partida em Santa Maria da Feira."O William [Carvalho], em termos físicos, chegou da Seleção sem problema nenhum. Tem treinado connosco e está convocado para o jogo de amanhã", declarou o técnico.Adrien Silva já não é jogador do Sporting depois de acertar uma transferência para o Leicester City, da Premier League. Apesar da saída do médio de Alvalade, a FIFA rejeitou a inscrição do internacional português e só vai poder jogar em Inglaterra a partir de janeiro.Jorge Jesus falou sobre a situação do jogador, lamentando o facto de Adrien não poder competir nos próximos meses. O técnico teceu, também, rasgados elogios ao trabalho do antigo capitão do Sporting."Adrien é um grande jogador e esse facto levou-o a um outro campeonato, onde sonhava jogar. É um grande profissional, sempre teve uma atitude exemplar. Já não é meu jogador e tenho pena da situação em que poderá esta sem competir durante três ou quatro meses. Não é bom para ele", concluiu Jorge Jesus.