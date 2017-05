Jorge Jesus garante bom espetáculo no dérbi madrugador

Lusa 06 Mai, 2017, 20:01 / atualizado em 06 Mai, 2017, 20:20 | 1.ª Liga

Na antevisão ao encontro da 32.ª jornada da I Liga, com a equipa do Restelo, que tem a particularidade de se disputar às 11h45 horas, Jorge Jesus sustenta que a posição classificativa do Belenenses (13.º) não reflete a qualidade da equipa ‘azul’.



"Quando se joga contra os grandes, não se sente a classificação dessas equipas. Contra um grande, tudo é diferente do que é jogar com equipas com o mesmo valor. Vão jogar tranquilos, confiantes e supermotivados. Na época passada vencemos mesmo a acabar o jogo [1-0, com golo de William de Carvalho de grande penalidade aos 90+4 minutos]. São duas equipas de Lisboa. Está tudo reunido para o Sporting fazer um bom jogo. Vai ser um bom espetáculo", garantiu.



Diante dos comandados de Domingos, Jorge Jesus não poderá contar com Alan Ruiz (lesionado), Gelson Martins e Daniel Podence (ambos por castigo), mas apesar destas limitações Jorge Jesus salienta o sistema de jogo irá manter-se.



"Taticamente muda alguma coisa e estrategicamente também. Vão entrar jogadores diferentes e muda sempre a tática e a estratégia da equipa. O sistema será o mesmo, não é pelo facto de entrarem dois jogadores novos em relação ao último jogo que irá mudar. André Geraldes poderá ser uma possibilidade, como têm sido o João Palhinha, o Daniel Podence e o Francisco Geraldes", salientou.



Em relação ao facto de o jogo frente ao Belenenses ser disputado de manhã, o treinador do Sporting considera que não será nefasto para o Sporting.



"Os jogadores trabalham a essa hora, comem a essa hora. São preparados para o treino com uma alimentação adequada. Não é por aí que pode ter alguma influência negativa. Muda alguma coisa, mas não nessa componente. Muda o estágio, as palestras, os horários, mas fisiologicamente não muda nada", concluiu.



O Sporting, terceiro classificado da I Liga, com 67 pontos, recebe este domingo, às 11:45 horas, o Belenenses, 13.º com 32, em jogo da 32.ª jornada que será arbitrado por Bruno Paixão, de Setúbal.

Jesus felicita utilização de vídeo-árbitro





Jorge Jesus felicitou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) pela utilização do vídeo-árbitro e sustenta que se já fosse utilizada os leões não teriam sido atirados fora do pelotão do título.



Em conferência de imprensa de antevisão à receção ao Belenenses, este domingo às 11:45 horas, Jorge Jesus começou por enaltecer a aplicação desta nova tecnologia e rapidamente comparou o campeonato nacional a uma prova de ciclismo, onde o Sporting foi atirado para fora do grupo da frente.



"Não perdemos o pelotão da frente pelo que jogaram [os adversários], mas porque nos empurraram. Numa etapa de ciclismo, meteram-nos muitas pedras no caminho e empurraram-nos. Mas continuamos a saber andar de bicicleta", disse.



Portugal será um dos pioneiros europeus, a par da Holanda, na utilização do vídeo-árbitro. Um facto que Jorge Jesus considera muito importante para o futebol português.



"O Sporting foi dos primeiros clubes a defender o vídeo-árbitro na defesa da verdade do jogo. Nós portugueses, na minha opinião e em termos de futebol, costumamos estar mais à frente de todas as outras equipas da Europa. O vídeo-árbitro é uma demonstração de que estamos à frente. Não vai resolver tudo mas vai ajudar muito. O Sporting e a Federação estão de parabéns", concluiu.