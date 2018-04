Jorge Jesus garante que vai cumprir contrato no Sporting

Inês Geraldo - RTP Comentários 27 Abr, 2018, 18:08 | 1.ª Liga

Antes de viajar para o Algarve para defrontar o Portimonense, Jorge Jesus falou sobre a sua situação contratual garantindo que vai cumpri-la até ao fim. O treinador do Sporting disse não contemplar uma saída dos Leões e que apenas Bruno de Carvalho o pode despedir.



"Eu tenho mais um ano de contrato e vou cumpri-lo. Aqui só há duas questões: um treinador quando vem para o clube, quem o contrata? O presidente. Se houver algum problema, quem é que despede o treinador? O presidente. O treinador está sempre dependente do presidente".



Elogios ao Portimonense de Vítor Oliveira

Jorge Jesus confirmou que teve uma reunião com Bruno de Carvalho e a direção do Sporting mas que o que foi discutido vai manter-se no foro interno do clube. O treinador da equipa leonina garante que a relação que tinha com o presidente mantém-se e pede paz para o seu plantel."Falámos de muitas coisas do Sporting, porque o clube precisa neste momento de paz, precisa de sossego".Este sábado o Sporting desloca-se a Portimão para defrontar uma das revelações do campeonato. Jorge Jesus elogiou o futebol jogado pelo Portimonense, afirmando que se trata de uma equipa evoluída tanto no nível tático como técnico."O Portimonense é uma equipa com um futebol, na minha opinião, com qualidade técnica e tática. Portanto, aquilo que nós sabemos é que vamos encontrar dificuldades porque os outros dois rivais também encontraram. Estamos preparados para elas".O técnico leonino lembrou também que a equipa de Alvalade ainda tem batalhas para conquistar esta temporada e que mantém o foco no Portimonense. Jorge Jesus garantiu que ainda não está de olhos postos noda próxima semana, frente ao Benfica. Mathieu e William Carvalho estão indisponíveis e não vão jogar este sábado no Algarve.