RTP Comentários 06 Jun, 2018, 16:24 / atualizado em 06 Jun, 2018, 16:24 | 1.ª Liga

Alguns números de Jorge Jesus na I liga



CURIOSIDADES



- Jorge Jesus realizou 15 épocas consecutivas na I liga.



- Desde 2003/04 (Vitória SC) que Jorge Jesus não falhava 1 jogo na liga portuguesa. Depois do Vitória, passou pelo Moreirense, U. Leiria, Belenenses, Sp. Braga, Benfica e Sporting.



- Era actualmente o treinador há mais tempo no escalão principal.



- Com a saída de Jorge Jesus passa a ser Rui Vitória o treinador há mais tempo consecutivo no escalão principal (8 épocas consecutivas).



- Jorge Jesus era o treinador com mais épocas na I Liga, realizou 19 épocas no escalão principal.



- Atingiu na última época os 550 jogos na I liga, (no Belenenses-3 Sporting-4) terminando o campeonato com 554 jogos.



- É HISTÓRICAMENTE o 5º treinador com mais jogos no escalão principal, a saber:



1º - Fernando Vaz – 626 jogos

2º - Manuel Oliveira – 617 jogos

3º - Pedroto – 573 jogos

4º - Manuel José – 560 jogos

5º - JORGE JESUS – 554 jogos



- Com a saída de Jorge Jesus passa a ser José Mota (Desp. Aves) o treinador com mais jogos no escalão principal (dos que estão no activo na I liga, 379 jogos)





- Jorge Jesus atingiu o 3º lugar, no ranking de treinadores com mais jogos pelo Sporting, a saber:



1º - Joseph Szabo – 346 jogos

2º - Paulo Bento – 194 jogos

3º - JORGE JESUS – 158 jogos



Antes do Sporting, Jorge Jesus tinha ficado na história do Benfica, ao ser o mais titulado de sempre de águia ao peito (10 títulos).



Vai ser a primeira época de Jorge Jesus fora de Portugal