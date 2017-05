Jorge Jesus quer recuperar o grande Sporting do ano passado

Lusa 12 Mai, 2017, 17:37 | 1.ª Liga

"O futuro do Sporting é importantíssimo, mas o que me importa agora é os dois jogos que faltam. Não vou aqui transmitir o que o Sporting precisa para lutar pelo título como na época passada, isso faremos internamente. Estou habituado a lutar pelo título e queremos recuperar a grande equipa que fizemos no ano passado", começou por dizer em conferência de imprensa de antevisão da 33.ª jornada da I Liga.



Quanto ao encontro de sábado diante do atual oitavo classificado, o técnico ‘leonino’ frisou que apesar da derrota da última jornada frente ao Belenenses (1-3), o objetivo passa por dar continuidade à "segunda volta brilhante".



"O objetivo deste jogo é a vitória. O título já não é possível há algumas jornadas, mas o Sporting, depois de estar a fazer uma segunda volta brilhante e com uma classificação ao nível dos rivais, teve o interregno no último jogo. Queremos continuar na senda dessa recuperação e com nível e exigência para o que representa o Sporting", argumentou.



Com o terceiro posto da classificação ainda por assegurar, Jorge Jesus considera que é legítimo o Vitória de Guimarães acreditar que pode chegar ao lugar que dá acesso à pré-eliminatória da Liga dos Campeões.



"Tudo o que seja matematicamente possível... É verdade e é normal que se olhe dessa perspetiva. Temos que fazer o nosso trabalho", terminou.



O Feirense, oitavo classificado da I Liga, recebe este sábado, às 20h30, o Sporting, 3.º com 67, em jogo da 33.º jornada que será dirigida pelo árbitro Vasco Santos, da associação de futebol do Porto.