Jorge Leitão diz que Arouca só pode descansar quando "matematicamente" estiver a salvo

Lusa 29 Abr, 2017, 13:47 | 1.ª Liga

"É um jogo em que o Moreirense precisa muito dos três pontos. Nós também. Temos de meter isso na cabeça, que não está nada decidido. Enquanto não estiver matematicamente decidido que estamos a salvo não podemos relaxar e descansar. Amanhã [domingo] é isso que temos em mente, ganhar. Vamos fazer tudo para ganhar o jogo", garantiu Jorge Leitão, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro de domingo, lembrando os 12 pontos que ainda estão em disputa até final da época.



O Arouca é 15.º classificado, com 31 pontos, e recebe o Moreirense, 16.º classificado, com 25 pontos, que está a lutar pela permanência na Liga, a dois pontos de distância do Tondela e a cinco do Nacional, respetivamente 17.º e 18.º classificado, que jogam hoje.



Independentemente das dificuldades do Moreirense, Jorge Leitão diz que o Arouca tem de "fazer o seu trabalho" e que "não vão ser displicentes".



"Não podemos deixar de ter concentração. Vai ser um jogo difícil, agressivo. Conhecemos as equipas do Petit, jogam com grande intensidade, agressividade, com velocidade de jogo e que trabalham em transição. Temos que igualar isso. Igualando isso, acho que ganhamos o jogo", apontou o treinador arouquense.



O Arouca-Moreirense começa este domingo, às 16:00, no Estádio Municipal de Arouca, com arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.