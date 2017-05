Jorge Leitão quer resolver manuntenção a favor do Arouca

Lusa 12 Mai, 2017, 15:36 | 1.ª Liga

"Tem de ser desta. No sábado tudo tem de ficar resolvido. Não podemos deixar as coisas para o último jogo [visita ao Estoril-Praia]. Jogamos em casa, diante na nossa massa associativa e era um bom prémio para eles, que sempre nos apoiaram ao longo do ano, se ficasse tudo resolvido no sábado", disse Jorge Leitão, à Lusa, em antevisão à partida.



O Arouca, 15.º classificado com 32 pontos, necessita de conquistar um ponto, nas duas jornadas que faltam, para assegurar a permanência.



"Falta um pontinho, mas no futebol diz-se que quem joga para empatar arrisca-se a perder. Não podemos pensar em empatar. Temos de pensar em ganhar e ponto final! Não há outro resultado em que pensemos. Só a vitória", frisou.



O Tondela, 17.º com 26, precisa de vencer os dois embates e ainda de deslizes dos arouquenses ou do Moreirense, que hoje joga no terreno do Belenenses.



"Só dependemos de nós e de mais ninguém. Não dependemos dos resultados das outras equipas, dependemos dos nossos jogos e do que podemos fazer. Queremos que fique tudo definido no sábado e que a manutenção seja garantida", vincou Jorge Leitão.



O jogo entre Arouca e Tondela está marcado para sábado, às 16h00, no Estádio Municipal de Arouca, e vai ser arbitrado por Carlos Xistra, da associação de Castelo Branco.