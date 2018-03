Jorge Simão qualifica de "inacreditável" suspeição sobre Vagner

Lusa Comentários 29 Mar, 2018, 17:01 / atualizado em 29 Mar, 2018, 17:02 | 1.ª Liga

"É absolutamente inacreditável como as coisas se processam, com danos fortes para o jogador em causa, para o clube, e para a família, principalmente, do Vagner. Acho inacreditável como se cria uma situação destas com base em nada", afirmou.



Jorge Simão, que falava na antevisão do jogo do Boavista com o Tondela, na sexta-feira, da 28.ª jornada da I Liga de futebol, não deixou de se colocar ao lado do guarda-redes, ainda em relação ao jogo que a equipa perdeu com os ‘dragões’ (2-0).



O segundo golo portista resultou de uma infeliz reposição de bola do guarda-redes, que a deixou nos pés do mexicano Herrera, com este a apontar o 2-0 final aos 63 minutos.



Jorge Simão assinalou que Vagner “é um indivíduo extremamente inteligente e muito culto".



"Um, dois, três dias e seguiu. É um profissional. Os efeitos mais duros acabaram por ser na família dele", insistiu o treinador dos ‘axadrezados’.



Vagner, entretanto, informou que instruiu o seu advogado para agir judicial e criminalmente contra os que, em sua opinião, colocaram em causa a sua "seriedade e honorabilidade".