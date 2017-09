Jorge Sousa no Vitória de Guimarães-Boavista após suspensão

Lusa 06 Set, 2017, 20:09 | 1.ª Liga

Jorge Sousa tinha sido castigado por três jogos após palavras dirigidas ao guarda-redes do Sporting B Vladimir Stojkovic, no jogo com o Real (2-1), da terceira jornada da II Liga.

Nas nomeações do Conselho de Arbitragem, hoje conhecidas, destaque ainda para a escolha de Gonçalo Martins, da associação de Vila Real, para o Benfica-Portimonense, na sexta-feira (21h00), de Artur Soares Dias, da associação do Porto, para a receção do Feirense ao Sporting, no mesmo dia (19h00), e de Rui Oliveira (Porto) para o FC Porto-Desportivo de Chaves, no sábado (20h30).

A I Liga é liderada por Sporting e FC Porto, únicas equipas apenas com vitórias nas quatro jornadas já disputadas, seguidos de Benfica, campeão em título, e Rio Ave, com três triunfos e um empate.

A quinta ronda abre na sexta-feira com a receção do Feirense aos leões e das águias ao Portimonense, e fica concluída na segunda-feira, com o Desportivo das Aves-Belenenses, que terá arbitragem de João Pinheiro.

Árbitros nomeados para a 5.ª jornada da I Liga:

- Sexta-feira, 8 set:

Feirense -- Sporting, Artur Soares Dias (Porto)

Benfica -- Portimonense, Gonçalo Martins (Vila Real)

- Sábado, 09 set:

Tondela -- Paços de Ferreira, Manuel Mota (Braga)

Marítimo -- Rio Ave, Bruno Esteves (Setúbal)

FC Porto -- Desportivo de Chaves, Rui Oliveira (Porto)

- Domingo, 10 set:

Vitória de Setúbal -- Sporting de Braga, Luís Ferreira (Braga)

Vitória de Guimarães -- Boavista, Jorge Sousa (Porto)

Estoril-Praia -- Moreirense, João Capela (Lisboa)

- Segunda, 11 set:

Desportivo das Aves -- Belenenses, João Pinheiro (Braga)