Jorge Sousa vai arbitrar o jogo entre FC Porto e Benfica

RTP 30 Nov, 2017, 23:00 | 1.ª Liga

Devido ao ambiente de crispação que se vive no futebol português, o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol decidiu congelar as nomeações de árbitros e divulgar os nomes dos árbitros apenas nos dias de jogo.



O árbitro de 42 anos volta a participar num jogo da I Liga portuguesa, depois de ter estado presente na partida entre Rio Ave e Sporting, que acabou com o triunfo leonino por 1-0, em jogo da décima jornada, a 27 de outubro.



Com a participação de Artur Soares Dias no Campeonato do Mundo de Clubes, cabe a Jorge Sousa dirigir a partida entre o atual líder do campeonato e o campeão nacional. É a terceira vez que o árbitro da AF Porto arbitra partidas das duas equipas.



Esta temporada, o internacional de 42 anos esteve na presente nas partidas do FC Porto frente ao Vitória de Guimarães e Rio Ave, tendo arbitrado os jogos dos Benfica com o Desportivo de Chaves e o Marítimo, nos Barreiros.



O FC Porto lidera a Liga Portuguesa com 32 pontos em 12 jornadas, averbando dez vitórias e dois empates. O Benfica, atual tetracampeão, encontra-se no terceiro posto com 29 pontos, contando nove vitórias, dois empates e uma derrota.



O jogo marca o primeiro clássico da temporada a ser disputado no Estádio do Dragão. A partida tem início às 20h30, será o segundo jogo da 13.ª jornada da Liga e terá um forte dispositivo de segurança.