Jornada 33: números e curiosidades

RTP 12 Mai, 2017, 08:29 | 1.ª Liga

Os números atuais à entrada para a 33ª jornada (penúltima):



- Estão marcados até ao momento 672 golos (248 de jogadores portugueses).



- Bas Dost (Sporting) é o melhor marcador do campeonato com 31 golos.



- André Silva (FC Porto) é o melhor marcador português com 15 golos.



- Ricardo Horta (Bra) e Iuri Medeiros (Boa) marcam há 2 jornadas consecutivas.



- 81 grandes penalidades assinaladas (59 convertidas, 22 falhadas).



- 76 cartões vermelhos (Tondela é a equipa com mais vermelhos, 9).



- Marítimo e Vitória FC ainda não tiveram nenhuma expulsão.



- 1-0, o resultado mais repetido, já aconteceu por 55 vezes.



- Estádio com mais golos – Luz - 53 golos.



- Estádio com menos golos - estádio Capital do Móvel - 26 golos.



- Tondela – única equipa sem vitórias fora de casa. (vai jogar a Arouca)



- Nacional é lanterna vermelha pela 3ª jornada consecutiva (já desceu de divisão).



O que vai acontecer na 33ª jornada:





- A despedida de 9 estádios deste campeonato, Braga, Marítimo, Arouca, Chaves, Bonfim, Restelo, Marcolino de Castro, Dragão e Luz vão assistir ao seu último encontro de 2016/17.



- O 72º clássico na Luz entre Benfica e VSC (Jogo que poderá dar o título ao Benfica).





- O duelo de "amarelos" na luta pela despromoção, Arouca-Tondela.





- O clássico no Bonfim entre 2 vencedores de Taças de Portugal, VFC-Boavista.





- O regresso do Sporting a Santa Maria da Feira 28 anos depois (!). Último confronto para o campeonato tinha sido em Aveiro.





- Dérbi do distrito do Porto, FC Porto-Paços de Ferreira.





- O jogo 222 do Rui Vitória no escalão principal, como treinador.



- O jogo 90 de Petit no escalão principal... e o 40 de João de Deus.



O que poderá acontecer na 33ª jornada:



- Benfica ser campeão nacional (pela 36ª vez).



- Tondela descer de divisão.



- FC Porto poder garantir no mínimo o 2º lugar... e o Sporting o 3º.



- Sp. Braga e Marítimo confirmarem a Liga Europa.



- O golo 700 do campeonato (estão marcados 672).



- Alan pode chegar aos 400 jogos na I Liga (soma 399).



- A primeira vitória de Domingos no Restelo. (Um dos dois treinadores que ainda não venceu em casa, dos 18 que estão neste momento).



- O golo 2700 da história do VFC (soma neste momento 2698).



- FC Porto chegar às 30 jornadas sem perder.



- A 5ª derrota consecutiva do VFC.



- Boavista chegar aos 400 minutos (!) sem marcar golos fora de casa.



- A 8ª vitória consecutiva do VSC, o que a acontecer vai ampliar o seu recorde no escalão principal. Já é histórico.



- O Tondela vencer pela 1ª vez fora de casa neste campeonato.



Séries em aberto à entrada para a 33ª jornada:



- Não marca há mais tempo: Arouca – 140 minutos.



- Não sofre há mais tempo: Vitória SC - 280 minutos.



- Não marca há mais tempo em casa: Vitória FC – 255 minutos.



- Não marca há mais tempo fora: Boavista – 390 minutos.



- Não sofre há mais tempo em casa: FC Porto – 210 minutos.



- Não sofre há mais tempo fora: Feirense – 220 minutos.



- Marca há mais jornadas consecutivas: Sporting – 18 jornadas.



- Sofre há mais jornadas consecutivas: Belenenses – 12 jornadas.



- Mais jornadas consecutivas sem vencer: VFC e Desp. Chaves - 5.



- Mais jornadas sem empatar: Belenenses - 10.



- Mais jornadas sem perder: FC Porto -29.



- Mais vitórias consecutivas: Vitória SC - 7.



- Mais empates consecutivos: Marítimo - 1.



- Mais derrotas consecutivas: Vitória FC - 4.



- Não perde há mais tempo em casa: Benfica – 22 jornadas (desde 12 fevereiro 2016).



- Não perde há mais tempo fora: FC Porto – 15 jornadas (desde 28 agosto 2016).



- Não ganha há mais tempo em casa: Nacional – 9 jornadas (desde 11 dezembro 2016).



- Não ganha há mais tempo fora: Tondela - 15 jornadas (desde 6 maio 2016).



Séries incríveis:



- Estádio do SL Benfica não vê um 0-0 há 2 anos. (recebe o VSC)



- Tondela ainda não venceu fora esta época (Vai a Arouca).



- Vitória SC vê cartões há 38 jornadas consecutivas.



- Belenenses - sofre golos há 12 jornadas consecutivas.



- FC Porto - não perde há 29 jornadas.



- Sporting marcou em todas as jornadas da 2ª volta.



- Vitória SC - marca há 11 jornadas consecutivas.



- VSC - Vem com 7 vitórias consecutivas.



- VSC - 3 jornadas consecutivas sem sofrer golos.



- FC Porto - 10 empates neste campeonato (é a 3ª época em toda a história com mais empates, a 1 empate de igualar com a 2ª - 11 empates em 2004/05)



Curiosidades:



- Tondela pode já nesta jornada descer de divisão. O Tondela 2 anos depois pode regressar à II Liga.



- 288 jogos até ao momento, 127 vitórias para as equipas visitadas e 86vitórias para as equipas visitantes. (75 empates).



- FC Porto - últimas 7 jornadas, 5 empates.



- Nacional, FC Porto, VSC, Arouca e Sporting: as equipas com "hat-trick" neste campeonato (Hamzaoui, André Silva, Marega, Jorginho e Bas Dost(|2X|).



- Sporting, a equipa com o único poker deste campeonato, Bas Dost



- Vitória SC única equipa a ver cartões em todas as jornadas.



- Só um equipa marcou em todas as jornadas da 2ª volta, o Sporting.



- Nacional ainda sem vencer em casa em 2017.





- Tondela ainda sem perder fora esta época.





- Benfica e FC Porto ainda sem perder em casa neste campeonato.



- Marítimo - ainda sem expulsões esta época (na época passada foi só a que mais teve)



- Os 3 totalistas deste campeonato: Nelson Lenho (Cha), Pedro Henriques (VSC) e Casillas (Por) - Jogaram os 2880 minutos.



- Sete encontros deste campeonato não tiveram qualquer cartão mostrado. O último foi o Sporting-Belenenses.