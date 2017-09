Jornada 5 da I Liga: números e curiosidades

RTP 08 Set, 2017, 10:59 | 1.ª Liga

Os números atuais à entrada para a 5ª jornada:



- Estão marcados até ao momento 86 golos (34 de jogadores portugueses).



- Tiago Silva (Fei), Tomané (Ton), Bruno Fernandes (Spo) e Jonas (Benf) marcam há duas jornadas consecutivas.



- Jonas (Ben) e Aboubakar (Por) já fizeram Hat- trick



- 5 grandes penalidades assinaladas (4 convertidas, 1 falhada).



- 10 cartões vermelhos já mostrados. O Desp. Aves viu cartões vermelhos nas duas últimas jornadas.



- O Vitória FC que na época passada não teve nenhuma expulsão, esta época já tem uma.



- 1-0, o resultado mais repetido, já aconteceu por 9 vezes.



- Estádio com mais golos – D. Afonso Henriques - 10 golos.



- Estádio com menos golos - estádio do Marítimo - 2 golos.



- Dois nulos até ao momento, Moreirense - Feirense e Paços - Vitória SC.









O que vai acontecer na 5ª jornada:



- Benfica e FC Porto recebem em casa as duas últimas equipas treinadas por Vitor Oliveira, Portimonense e Desp. Chaves



- Marítimo - Rio Ave, o confronto entre as duas equipas que lutaram pelo 6º lugar no último campeonato até à última jornada



- Os clássicos Vitória SC - Boavista e Vitória FC - Sp. Braga.





- Duelo de canarinhos no Tondela - Paços Ferreira.





- Sporting a viajar a Santa Maria da Feira, onde os leões perderam pela última vez fora de casa na I Liga.



- O regresso do Portimonense ao estádio da Luz 7 anos depois.



- Miguel Leal (treinador do Boavista) vai realizar o seu jogo 100 como treinador na I Liga.





- Abel (Treinador do Sp. Braga) vai realizar o seu jogo 10.





O que poderá acontecer nesta 5ª jornada:





- O golo 100 do campeonato.



- Benfica chegar às 20 jornadas consecutivas sem perder. (série que vem da época passada).



- Desp. Chaves chegar às 12 jornadas consecutivas sem vencer (série que vem da época passada).



- Sporting marcar pela 25ª jornada consecutiva. (série que vem da época passada).



- Desp. Chaves voltar a vencer fora 1 ano depois



- As primeiras vitórias de Desp. Aves, Vitória FC, Moreirense, Paços de Ferreira e Desp. Chaves, as equipas que ainda não venceram no campeonato



- Porto e Sporting continuarem 100% vitoriosos



- O regresso aos golos do Vitória SC (3 jornadas depois)



- O primeiro golo sofrido pelo FC Porto.



- O primeiro golo do Belenenses fora de casa.





Séries em aberto à entrada para a 5ª jornada:



- Não marca há mais tempo: Vitória SC – 300 minutos.



- Não sofre há mais tempo: FC Porto - 370 minutos.



- Não marca há mais tempo em casa: Desp. Aves – 180 minutos.



- Não marca há mais tempo fora: Belenenses – 270 minutos.



- Não sofre há mais tempo em casa: Marítimo – 180 minutos.



- Não sofre há mais tempo fora: Feirense – 490 minutos.



- Marca há mais jornadas consecutivas: Sporting – 24 jornadas.



- Sofre há mais jornadas consecutivas: Vitória FC – 10 jornadas.



- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Desp. Chaves - 11.



- Mais jornadas sem empatar: Sp. Braga - 9.



- Mais jornadas sem perder: Benfica - 19.



- Mais vitórias consecutivas: Sporting - 5.



- Mais empates consecutivos: Vitória FC - 2.



- Mais derrotas consecutivas: Portimonense - 3.



- Não perde há mais tempo em casa: Benfica – 25 jornadas (desde 12 Fevereiro 2016).



- Não perde há mais tempo fora: Benfica – 9 jornadas (desde 2 Fevereiro 2017).



- Não ganha há mais tempo em casa: Desp. Chaves – 5 jornadas (desde 31 Março 2017).



- Não ganha há mais tempo fora: Desp. Chaves - 16 jornadas (desde 18 Setembro 2016).







Séries incríveis:



- Estádio do SL Benfica não vê um 0-0 há 2 anos e 5 meses. (22 Abril 2015)



- Vitória SC vê cartões há 44 jornadas consecutivas.



- Sporting marcou em todas as jornadas de 2017.



- Feirense - Não sofre golos fora há 490 minutos.



- Desp. Chaves - Não vence fora há 1 ano (visita o Dragão).



- Bruno Nascimento (Fei) - jogou 3 jornadas, e viu cartões em todas elas.







Curiosidades:



- 36 jogos até ao momento, 17 vitórias para as equipas visitadas e 11 vitórias para as equipas visitantes. (8 empates).



- Já todas as equipas marcaram neste campeonato.



- FC Porto a única que ainda não sofreu.



- 4 jornadas - 4 lanternas vermelhas diferentes. (1ª jornada- Estoril, 2ª jornada- Desp. Chaves, 3ª jornada-Boavista, 4ª jornada - Desp. Aves)



- Nelson Lenho (Aves), o único totalista no campeonato passado, joga consecutivamente no campeonato nacional há 3.420 min (38 jornadas).



- E 4 equipas ainda não tiveram qualquer golo português neste campeonato, Benfica, FC Porto, Moreirense e Vitória SC.





- Do lado contrário, só uma equipa tem todos os seus golos marcados por jogadores portugueses, Vitória FC.