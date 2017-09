Jornada 8 da I Liga: números e curiosidades

Os números atuais à entrada para a 8ª jornada:



- Estão marcados até ao momento 160 golos (62 de jogadores portugueses).



- Nas últimas 3 jornadas marcaram-se mais de 23 golos (mínimo de 2,6 golos por jogo)



- Apenas duas equipas ainda não têm golos portugueses, Moreirense e Vitória SC.



- Bruno Fernandes é o melhor marcador português deste campeonato (5)



- Jonas (Benfica) marca há 5 jornadas consecutivas (!).





- André Sousa (Bel), Hassan (Bra), Raphinha (VSC), Bressan (Cha) e Nakajima (Portim) marcam há duas jornadas consecutivas.



- Jonas (Benfica) e Aboubakar (Porto) já fizeram "hat- trick".



- 10 grandes penalidades assinaladas (8 convertidas, 2 falhadas).



- 17 cartões vermelhos já mostrados.



- 2-1, o resultado mais repetido, já aconteceu por 16 vezes.



- Estádio com mais golos – Dragão - 17 golos.



- Estádio com menos golos - Joaquim Almeida Freitas - 5 golos.



- 3 nulos até ao momento, Moreirense - Feirense, Paços - Vitória SC e Desp. Aves-Rio Ave.



O que vai acontecer na 8ª jornada:



- 84º clássico, em Alvalade, entre o SPorting e o FC Porto (para a I LIGA).



- 66º clássico entre o Belenenses e o Vitória SC.





- O 33º confronto consecutivo no escalão principal, na Madeira, entre o Marítimo e o Benfica (madeirenses não perdem em casa há 1 ano).





- O duelo das listas verticais verdes e brancas do futebol português, Rio Ave - Vitória FC.





- O Duelo dos que subiram este ano, Portimonense - Desp. Aves.



- O Duelo entre os 2 treinadores com mais jogos na I Liga (Manuel Machado - Jorge Jesus).



- O golo 52 500 de sempre da I Liga (temos neste momento 52 492 golos).



O que poderá acontecer nesta 8ª jornada:





- O FC Porto perder os primeiros pontos, ou manter-se 100% vitorioso.



- O Vitória FC vencer pela 1ª vez na sua história em Vila do Conde. Em 21 partidas ... NUNCA VENCEU!



- O Vitória SC e o Moreirense conseguirem os seus primeiros golos portugueses.



- Desp. Chaves obter a terceira vitória consecutiva no campeonato (inédito em 2017).



- Sporting marcar pela 28ª jornada consecutiva (Série que vem da época passada).





- Sp. Braga somar a 13ª jornada consecutiva sem empatar.



- O Vitória SC chegar aos 3000 golos na I Liga (soma 2999).



- Estoril quebrar um ciclo de 4 derrotas consecutvas.



- Paços - chegar aos 300 minutos sem sofrer golos em casa.



- O Desp. Chaves ficar a 3ª jornada consecutiva sem ver cartões (nos últimos 2 jogos, zero cartões).





Séries em aberto à entrada para a 8ª jornada:





- Não marca há mais tempo: Paços F. – 135 minutos.



- Não sofre há mais tempo: Desp. Chaves - 182 minutos.



- Não marca há mais tempo em casa: Estoril – 190 minutos.



- Não marca há mais tempo fora: Rio Ave – 184 minutos.



- Não sofre há mais tempo em casa: Paços F. – 260 minutos.



- Não sofre há mais tempo fora: Desp. Chaves – 92 minutos.



- Marca há mais jornadas consecutivas: Sporting – 27 jornadas.



- Sofre há mais jornadas consecutivas: Portimonense – 7 jornadas.



- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Rio Ave - 4 jornadas.



- Mais jornadas sem empatar: Sp. Braga - 12 jornadas.



- Mais jornadas sem perder: Sporting - 8 jornadas.



- Mais vitórias consecutivas: FC Porto - 7 jornadas.



- Mais empates consecutivos: Moreirense -1.



- Mais derrotas consecutivas: Estoril - 4 jornadas.



- Não perde há mais tempo em casa: Benfica – 27 jornadas (desde 12 Fevereiro 2016).



- Não perde há mais tempo fora: Sporting – 4 jornadas (desde 13 Maio 2017).



- Não ganha há mais tempo em casa: Tondela – 4 jornadas (desde 21 Maio 2017).



- Não ganha há mais tempo fora: Vitória SC - 4 jornadas (desde 28 Setembro 2017).



Séries incríveis:



- Estádio do SL Benfica não vê um 0-0 há 2 anos e 5 meses (22 Abril 2015).



- Vitória SC vê cartões há 47 jornadas consecutivas.



- Sporting marcou em todas as jornadas de 2017.



- Sp. Braga - Não empata um jogo há 5 meses.



- Desp. Chaves - não vê qualquer cartão há duas jornadas.



Curiosidades:



- 63 jogos até ao momento, 34 vitórias para as equipas visitadas e 17 vitórias para as equipas visitantes (12 empates).



- Já todas as equipas marcaram neste campeonato.



- Já todas as equipas sofreram neste campeonato.



- Sete jornadas - 4 lanternas vermelhas diferentes. (1ª jornada- Estoril, 2ª jornada- Desp. Chaves, 3ª jornada-Boavista, 4ª jornada - Desp. Aves, 5ª jornada - Desp. Chaves, 6ª e 7ª - Desp. Aves).



- Nelson Lenho (Aves), o único totalista no campeonato passado, falhou o último jogo, e passou a ser Charles (Mar) a jogar há mais tempo consecutivo no campeonato nacional (25 jornadas).



- Só uma equipa tem todos os seus golos marcados por jogadores portugueses, Vitória FC.



Os destaques:



- Vitória SC soma 2999 golos no principal escalão. Poderá nesta jornada obter o golo HISTÓRICO 3000 no estádio do Restelo. (curiosamente, é o Vitória a equipa com mais derrotas na HISTÓRIA no estádio do Restelo).

- Marega (FCP) marcou nas últimas 3 jornadas.