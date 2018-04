Jornada de decisões

RTP Comentários 14 Abr, 2018, 10:18 | 1.ª Liga

Um dos jogos mais importantes da luta pela permanência vai disputar-se no estádio do Desportivo das Aves, 16.º classificado e primeira equipa acima da 'linha de água', que recebe o Feirense, 17.º e penúltimo posicionado, com menos um ponto.



À mesma hora (16:00), o lanterna-vermelha Estoril Praia, a um ponto de distância do Feirense e a dois do Aves, joga uma cartada decisiva no objetivo de se manter entre os 'grandes', na visita ao recinto do Portimonense, que ocupa uma tranquila 10.ª posição.



Boavista e Desportivo de Chaves medem forças na expectativa de se isolarem no sétimo lugar, mas até poderão ser ultrapassados pelo Vitória de Guimarães, que recebe o Vitória de Setúbal, ainda em busca de mais alguns pontos para assegurar em definitivo a permanência na I Liga.



No domingo, o tetracampeão Benfica vai defender a liderança da prova ao receber o perseguidor FC Porto, que tem menos um ponto, enquanto o Sporting, terceiro classificado, defronta o Belenenses, no rescaldo da eliminação nos quartos de final da Liga Europa.







Programa da 30.ª jornada da I Liga:



Ontem, sexta-feira

Paços de Ferreira 1-5 Sporting de Braga



Sábado

Portimonense - Estoril Praia (16:00)

Desportivo das Aves - Feirense (16:00)

Boavista - Desportivo de Chaves (18:15)

Vitória de Guimarães - Vitória de Setúbal (20:30)



Domingo

Marítimo - Moreirense (16:00)

Benfica - FC Porto (18:00)

Belenenses - Sporting (20:15)



Segunda-feira

Rio Ave - Tondela (20:00)



(com Lusa)