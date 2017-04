Jornada do fim-de-semana: números e curiosidades

RTP 28 Abr, 2017, 08:24 | 1.ª Liga

Os números atuais à entrada para a 31ª jornada (4 jornadas para o fim):



- Estão marcados até ao momento 625 golos (232 de jogadores portugueses).



- Bas Dost (Sporting) é o melhor marcador do campeonato com 28 golos.



- André Silva (FC Porto) é o melhor marcador português com 15 golos.



- D. Teixeira (VSC) marcou em 4 das últimas 5 jornadas (!).





- Hurtado (VSC) marca há 3 jornadas consecutivas.





- Hernani (VSC), Krovinovic (RA), Osório (Tond), Kleber (Est) e Carlinhos (Est) marcaram nas últimas duas jornadas.



- 72 grandes penalidades assinaladas (52 convertidas, 20 falhadas).



- Ao Benfica foi assinalada a sua 1ª grande penalidade contra na última jornada. Assim, já todas as equipas viram grandes penalidades contra.



- 69 cartões vermelhos (Tondela e Nacional são as equipas com mais vermelhos, 8). Defrontaram-se na última jornada e nenhuma delas viu cartões. Mais, na última jornada NINGUÉM viu cartões vermelhos. Aconteceu pela 3ª vez neste campeonato.



- Marítimo e Vitória FC ainda não tiveram nenhuma expulsão.



- 1-0, o resultado mais repetido, já aconteceu por 51 vezes.



- Estádio com mais golos – Luz - 50 golos.



- Estádio com menos golos - estádio do Bessa - 24 golos.



- Tondela – única equipa sem vitórias fora de casa.



- Na última jornada - Nacional regressou à lanterna vermelha pela 6ª vez no campeonato (NUNCA esteve duas jornadas consecutivas como tal)



- Na última jornada bateu-se um recorde negativo - Apenas houve 2 golos marcados pelas equipas visitantes, NUNCA neste campeonato tinha acontecido.



O que vai acontecer na 31ª jornada:



- 61º clássico de Vitórias no Bonfim para o campeonato. Jogo mais histórico desta jornada.





- E também o 61º clássico Sp. Braga-Sporting (vai realizar-se pela 42ª vez consecutiva).





- Abel Silva (agora treinador oficial) vai ser o 33º (!) treinador deste campeonato.





- Estreia de Domingos no estádio do Restelo. Vai ser no Belenenses-Paços de Ferreira (dois ex-clubes de Jorge Simão, que agora não tem clube).



- O reencontro Desp. Chaves-FC Porto (depois do jogo da Taça de Portugal).





- E o reencontro Benfica-Estoril (depois da Taça de Portugal)



- O jogo 220 de Rui Vitória no escalão principal





- E o jogo 20 de Rui Seabra no escalão principal.





- Nenhuma descida se pode confirmar ainda nesta jornada.



O que poderá acontecer na 31ª jornada:



- A primeira vitória de Domingos pelo Belenenses.



- O golo 2700 da história do VFC (soma neste momento 2697)



- Nova mudança de lanterna vermelha.



- Novo líder do campeonato.



- FC Porto chegar às 28 jornadas sem perder.



- A 7ª derrota consecutiva do Belenenses (!)



- Boavista chegar aos 500 minutos (!) sem marcar golos.



- A 3ª vitória consecutiva do Tondela no campeonato, inédito em toda a sua história no escalão principal.





- A 6ª vitória consecutiva do VSC, o que a acontecer irá igualar o seu recorde no escalão principal de 6 vitórias consecutivas (1989/90 e 1995/96)



- Hurtado marcar pela 4ª jornada consecutiva (!)



Séries em aberto à entrada para a 31ª jornada:



- Não marca há mais tempo: Boavista – 470 minutos.



- Não sofre há mais tempo: Moreirense - 230 minutos.



- Não marca há mais tempo em casa: Boavista – 200 minutos.



- Não marca há mais tempo fora: Boavista – 390 minutos.



- Não sofre há mais tempo em casa: FC Porto – 210 minutos.



- Não sofre há mais tempo fora: Sporting – 170 minutos.



- Marca há mais jornadas consecutivas: Sporting – 16 jornadas.



- Sofre há mais jornadas consecutivas: Belenenses – 10 jornadas.



- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Belenenses - 6.



- Mais jornadas sem empatar: Belenenses - 8.



- Mais jornadas sem perder: FC Porto -27.



- Mais vitórias consecutivas: Vitória SC - 5.



- Mais empates consecutivos: FC Porto - 2.



- Mais derrotas consecutivas: Belenenses - 6.



- Não perde há mais tempo em casa: Benfica – 21 jornadas (desde 12 fevereiro 2016).



- Não perde há mais tempo fora: FC Porto – 13 jornadas (desde 28 agosto 2016).



- Não ganha há mais tempo em casa: Nacional – 8 jornadas (desde 11 dezembro 2016).



- Não ganha há mais tempo fora: Tondela - 14 jornadas (desde 6 maio 2016).



Séries incríveis:



- Estádio do SL Benfica não vê um 0-0 há 2 anos.



- Tondela ainda não venceu fora esta época (1 ano sem vencer fora).



- Vitória SC vê cartões há 36 jornadas consecutivas.



- Belenenses - sofre golos há 10 jornadas consecutivas.



- Benfica - apenas 2 golos sofridos fora em 2017



- FC Porto - não perde há 27 jornadas



- Sporting marcou em todas as jornadas da 2ª volta.





- Vitória SC - marca há 9 jornadas consecutivas.



- Hurtado (VSC) marca há 3 jornadas consecutivas.



- VSC - Vem com 5 vitórias consecutivas





- Boavista - 5 jornadas consecutivas sem qualquer golo marcado.



- FC Porto - 9 empates neste campeonato (é a 4ª época em toda a história com mais empates, a 1 empate de igualar com a 3ª - 10 empates em 1993/94)



Curiosidades:



- 270 jogos até ao momento, 120 vitórias para as equipas visitadas e 78 vitórias para as equipas visitantes. (72 empates).



- P. Ferreira - últimas 8 jornadas, 6 empates - 4 empates a zero e 2 empates a um.





- FC Porto - últimas 5 jornadas, 4 empates.



- Nacional, FC Porto, VSC, Arouca e Sporting: as equipas com "hat-trick" neste campeonato (Hamzaoui, André Silva, Marega, Jorginho e Bas Dost).



- Sporting, a equipa com o único poker deste campeonato, Bas Dost



- Vitória SC única equipa a ver cartões em todas as jornadas.



- Só um equipa marcou em todas as jornadas da 2ª volta, o Sporting.



- Nacional ainda sem vencer em casa em 2017.



- Marítimo - ainda sem expulsões esta época (na época passada foi só a que mais teve)



- Belenenses, Boavista, VFC, Estoril e Arouca, podem garantir a manutenção nesta jornada, matematicamente falando.



- Boavista não marcou nas 5 última jornadas.



- Os 3 totalistas deste campeonato: Nelson Lenho (Cha), Pedro Henriques (VSC) e Casillas (Por) - Jogaram os 2700 minutos.