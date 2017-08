José Couceiro garante que Vitória de Setúbal não vai jogar para o 0-0 em Alvalade

Lusa 11 Ago, 2017, 07:34 | 1.ª Liga

Em conferência de imprensa, o técnico do conjunto setubalense assegurou que a sua equipa não vai entrar em campo com o pensamento no nulo.

"Se formos pensar em jogar para o 0-0, esqueçam. Quem entra em Alvalade para jogar para o 0-0 perde o jogo. Vamos tentar explorar as nossas possibilidades dentro das características que temos e do que é o Sporting para tentarmos marcar. Só conseguimos um resultado positivo marcando", frisou.

José Couceiro sublinhou ainda a necessidade de não dar espaços ao oponente e explorar todas as oportunidades que surjam de chegar à baliza de Rui Patrício.

"Vamos tentar controlar as zonas em que o Sporting é muito forte e tentar chegar à baliza o máximo de vezes possível para conseguir marcar", disse.

O setor mais recuado também tem de estar concentrado para reduzir as possibilidades dos `leões` em visarem a baliza sadina.

"Se queremos ter sucesso, o nosso processo defensivo tem de ser irrepreensível. Temos de ser equilibrados e fechar os espaços interiores ao Sporting, se fizermos isso estaremos mais perto de ter sucesso", referiu.

O treinador do Vitória de Setúbal deu a sua opinião sobre a possibilidade o Sporting se intrometer na luta pelo título na presente temporada.

"Na prática, em Portugal há três equipas que são candidatas ao título no início do campeonato. Só duas delas acabam no final a disputar o título. Este ano não deverá ser diferente, apesar de no início a luta ser sempre a três", vincou.

Questionado sobre se o Sporting está mais forte esta temporada, José Couceiro lembrou as aquisições feitas pelo clube `leonino`.

"O Sporting é um forte candidato e reforçou-se em posições com jogadores habituados a jogar a um nível de topo, como o Barcelona e Real Madrid. É uma equipa fortíssima e agora todos têm esperanças em ter sucesso. Alguns dos meus jogadores vão jogar pela primeira vez um jogo da Liga desta dimensão, ou seja, não têm a experiência de Real Madrid ou Barcelona", recordou.

As acusações de anti-jogo feitas pelo treinador Manuel Machado aos vitorianos, após o jogo de domingo com o Moreirense (1-1), foram hoje comentadas por José Couceiro, que lamentou o estigma criado na época passada.

"Fiquei triste, porque não corresponde nada à verdade. É muito fácil desviar atenções falando nessas questões. Na época passada, o Vitória foi a equipa que menos faltas fez na I Liga. Esse é um dado concreto e objetivo. Curiosamente, foi também a segunda equipa que mais faltas sofreu", afirmou.

Os defesas Vasco Fernandes (castigado) e Patrick (lesionado) são os jogadores impedidos de dar o contributo à equipa em Alvalade.

Na sexta-feira, o Sporting recebe o Vitória de Setúbal, pelas 20:30, no Estádio de Alvalade, na segunda jornada da I Liga, que será dirigido pelo árbitro Bruno Paixão, da associação de futebol de Setúbal.